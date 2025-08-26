Topo

Notícias

Pele seca no inverno? Testamos a loção da Bio-Oil e dizemos se vale a pena

Loção hidratante corporal da Bio-Oil promete nutrição e proteção da pele - Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Loção hidratante corporal da Bio-Oil promete nutrição e proteção da pele Imagem: Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL
do UOL

Heloísa Noronha

Colaboração para o Guia de Compras UOL

26/08/2025 10h00

No frio, a pele costuma ficar mais ressecada, exigindo uma hidratação extra. Decidi testar a loção hidratante corporal da Bio-Oil, que promete nutrição e proteção da pele, especialmente durante os dias mais gelados.

Mas será que o produto entrega o que promete? Confira, a seguir, se vale a pena incluir essa loção na sua rotina de cuidados neste inverno.

Relacionadas

Quer uma limpeza profunda na pele? Este esfoliante vai te surpreender

Testei o novo sérum da Vichy que previne manchas e atua nas rugas

'Tira o frizz': testamos o leave-in da Lola que faz sucesso nas redes

O que gostei

Bio-oil - Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Loção da Bio-Oil deixa pele macia, luminosa e sedosa
Imagem: Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Hidratação. À base de ácido hialurônico e um blend de óleos hidratantes e vitaminas, a loção cria uma barreira protetora que previne a desidratação da pele. É benéfico para quem gostar de tomar banhos com a temperatura da água mais elevada no inverno, como eu.

Reparação. A pele fica mais macia, luminosa e sedosa em apenas poucos dias de uso.

Não "mela". A textura em óleo é sutil e não deixa a pele melada nem grudenta.

Praticidade. Nos dias mais gélidos do inverno, optei por testar o produto ainda no chuveiro, com a pele úmida, e funcionou. A loção não transferiu para a toalha, e a pele ficou bem hidratada.

Bio-oil - Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Textura da loção da Bio-Oil não deixa a pele melada
Imagem: Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Absorção rápida. Seja no pós-banho, após a secagem com a toalha ou ainda no chuveiro, a loção é rapidamente absorvida pela pele, algo não tão comum em produtos de textura oleosa.

Para todos tipos de pele. Embora tenha ação mais eficaz para quem sofre com o ressecamento, a loção corporal da Bio-Oil é recomendada para todos os tipos de pele.

Dois tamanhos. O produto está disponível em frascos de 175 ml e 250 ml.

Pontos de atenção

É preciso agitar antes de usar. Sem essa ação, a eficácia vai ser reduzida. Agitar o produto ajuda a misturar os ingredientes, já que ele possui uma alta concentração de óleos.

Durabilidade. O produto espalha bem, mas senti que é necessário aplicar uma quantidade generosa da loção para hidratar todo o corpo. Com isso, um frasco de 175 ml, por exemplo, termina bem rápido.

Aroma. A loção não tem fragrância, o que pode decepcionar quem gosta de produtos para cuidados corporais com um leve perfume.

Para quem vale a pena

Pessoas com peles secas e ressecadas são o principal público-alvo, já que a loção corporal da Bio-Oil oferece uma hidratação potente.

A textura em óleo pode surpreender quem não tem o hábito de usar esses tipos de produto, pois não é "melequenta", não transfere para a toalha nem para a roupa e ainda seca bem rápido.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol ???? Você está fazendo transição capilar? A escova rotativa da Mondial pode ser sua aliada nesse processo. Ela é 4 em 1: difusor, escova secadora, modeladora e acompanha bico para secagem. Com 3 velocidades e tecnologia que protege e cuida dos fios. ?? Curtiu? Link na bio. #guiadecomprasuol #TikTokMadeMeBult #mondial #transicaocapilar #cabelocacheado ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski

'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

Definidos critérios para priorização de acesso favorável a crédito antitarifaço

Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah