Pele seca no inverno? Testamos a loção da Bio-Oil e dizemos se vale a pena

No frio, a pele costuma ficar mais ressecada, exigindo uma hidratação extra. Decidi testar a loção hidratante corporal da Bio-Oil, que promete nutrição e proteção da pele, especialmente durante os dias mais gelados.

Mas será que o produto entrega o que promete? Confira, a seguir, se vale a pena incluir essa loção na sua rotina de cuidados neste inverno.

O que gostei

Loção da Bio-Oil deixa pele macia, luminosa e sedosa Imagem: Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Hidratação. À base de ácido hialurônico e um blend de óleos hidratantes e vitaminas, a loção cria uma barreira protetora que previne a desidratação da pele. É benéfico para quem gostar de tomar banhos com a temperatura da água mais elevada no inverno, como eu.

Reparação. A pele fica mais macia, luminosa e sedosa em apenas poucos dias de uso.

Não "mela". A textura em óleo é sutil e não deixa a pele melada nem grudenta.

Praticidade. Nos dias mais gélidos do inverno, optei por testar o produto ainda no chuveiro, com a pele úmida, e funcionou. A loção não transferiu para a toalha, e a pele ficou bem hidratada.

Textura da loção da Bio-Oil não deixa a pele melada Imagem: Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Absorção rápida. Seja no pós-banho, após a secagem com a toalha ou ainda no chuveiro, a loção é rapidamente absorvida pela pele, algo não tão comum em produtos de textura oleosa.

Para todos tipos de pele. Embora tenha ação mais eficaz para quem sofre com o ressecamento, a loção corporal da Bio-Oil é recomendada para todos os tipos de pele.

Dois tamanhos. O produto está disponível em frascos de 175 ml e 250 ml.

Pontos de atenção

É preciso agitar antes de usar. Sem essa ação, a eficácia vai ser reduzida. Agitar o produto ajuda a misturar os ingredientes, já que ele possui uma alta concentração de óleos.

Durabilidade. O produto espalha bem, mas senti que é necessário aplicar uma quantidade generosa da loção para hidratar todo o corpo. Com isso, um frasco de 175 ml, por exemplo, termina bem rápido.

Aroma. A loção não tem fragrância, o que pode decepcionar quem gosta de produtos para cuidados corporais com um leve perfume.

Para quem vale a pena

Pessoas com peles secas e ressecadas são o principal público-alvo, já que a loção corporal da Bio-Oil oferece uma hidratação potente.

A textura em óleo pode surpreender quem não tem o hábito de usar esses tipos de produto, pois não é "melequenta", não transfere para a toalha nem para a roupa e ainda seca bem rápido.

