Paul Krugman: tentativa de Trump de demitir Cook é ilegal e pode causar dano além do Fed

O economista norte-americano Paul Krugman renovou as críticas contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dessa vez, direcionadas à sua tentativa de demitir a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook. Além de ilegal, a ação pode gerar danos muito além da autoridade monetária, segundo o vencedor do prêmio Nobel de 2008.

Na visão de Krugman, as alegações de Trump para demitir Cook, que foi acusada de fraude hipotecária, são "frágeis". E, diante disso, a responsabilidade recai sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, que deve exigir a base legal para a saída da diretora. Sua resposta será um teste, avalia. "Se Powell ceder, ou se a Suprema Corte agir de forma submissa novamente e validar a declaração ilegal de Trump, as implicações serão profundas e desastrosas", alerta Krugman, em análise publicada nesta terça-feira. E, segundo Krugman, o dano da demissão de Cook seria sentido muito além do Fed. "Isso marcará a destruição do profissionalismo e do pensamento independente em todo o governo federal", avalia.

Para ele, os EUA estarão a caminho de se tornar a Turquia. Em 2021, a inflação turca ultrapassou a casa dos 36%, o maior patamar em 20 anos, em reflexo ao modelo econômico capitaneado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, no poder desde 2014.

Segundo Krugman, a acusação de que Cook cometeu fraude hipotecária ao contrair duas hipotecas, alegando que ambas seriam residência principal, quando era professora na Michigan State University, não atende aos requisitos para demissão imediata do Fed. "Até agora, o Departamento de Justiça nem sequer apresentou acusações formais, muito menos obteve uma condenação", observa.

Krugman avalia ainda que a tentativa de Trump de demitir Cook não tem nada a ver com alegações de fraude hipotecária, mas uma ofensiva para substituir funcionários independentes do Fed por indicados seus. "Seu verdadeiro crime, em sua mente, é que ela não é uma subordinada obediente (ah, e que ela é uma mulher negra)", diz.

Na sua opinião, Cook está fazendo a coisa certa ao se recusar a renunciar. Quanto ao efeito da tentativa de demitir Cook em Wall Street, o Nobel de 2008 diz que os mercados provavelmente vão continuar ignorando a "ilegalidade da administração Trump". "E talvez façam isso novamente. Mas, na verdade, isso não importa. Isso não é, em última análise, sobre política monetária. É sobre se ainda somos uma nação de leis", conclui.