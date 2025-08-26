PF cita 'caso Lalau' e sugere colocar agentes dentro da casa de Bolsonaro

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, encaminhou uma manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), sugerindo, com base no precedente do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, que seja autorizada a permanência por 24 horas da Polícia Federal dentro da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para impedir qualquer tentativa de fuga.

O que aconteceu

O diretor-geral da PF encaminhou manifestação após decisão de Moraes. O ministro determinou que a Polícia Penal do DF monitore o ex-presidente em tempo integral. E-mail encaminhado às 19h05 de hoje ao STF traz vários apontamentos da PF sobre limitações ao monitoramento proposto pela PGR e autorizado por Moraes.

Chefe da PF cita risco de falhas no monitoramento feito por tornozeleira eletrônica. Segundo ele, isso dificultaria a ação em tempo hábil da equipe para impedir uma eventual fuga do ex-presidente.

Andrei Rodrigues diz que a fiscalização no entorno do condomínio exigiria "grande efetivo". Para ele, seria necessária fiscalização minuciosa de todos os veículos que saem do condomínio do ex-presidente, "o que poderia gerar um grande desconforto, em contrassenso ao que propõe a PGR". A Procuradoria havia defendido a discrição, assim como Moraes.

Ele relembra o precedente do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau. Ele foi condenado a cumprir pena em regime domiciliar e teve sua aposentadoria cassada após anos de decisões judiciais. No caso do ex-juiz, a PF cuidava de sua custódia, pois a Justiça entendeu que ele tinha problemas de saúde que não poderiam ser atendidos em outras instituições prisionais.

Diretor da PF diz que já entrou em contato com Secretaria Nacional de Políticas Penais para garantir efetivo. Andrei Rodrigues afirma que já combinou com a Senappen para garantir efetivos da Polícia Penal Federal caso o STF autorize a presença de agentes na residência de Bolsonaro.

A PF pede agentes dentro da residência do ex-presidente em tempo integral. Moraes já encaminhou o pedido da PF para a PGR avaliar. O ministro só deve decidir sobre a sugestão após a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Conforme contatos preliminares mantidos com a Seape/DF, responsável pela execução do monitoramento eletrônico determinado, embora este seja realizado 'on line', o que permitiria, em tese, a geração de alertas em tempo real, o equipamento opera por meio de 'chip' e depende de sinal de operadora de telefonia para tanto, sendo possíveis falhas, ou mesmo interferências deliberadas para retardo da detecção de violações das condições impostas ao custodiado. Nestes casos, as violações somente seriam informadas por relatório aos operadores do sistema após o retorno do sinal, o permitiria tempo hábil para que o custodiado empreendesse uma fuga.

Tais medidas, cumpre apontar, exigiriam o destacamento de vários servidores para atuarem física e ostensivamente no condomínio em que reside o custodiado, e nos seus acessos, não sendo possível, portanto, data maxima venia, e do ponto de vista estritamente operacional, tal atuação com as condicionantes estabelecidas pela Procuradoria-Geral da República.