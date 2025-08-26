Topo

Notícias

ONU diz que investigações sobre massacres israelenses em Gaza devem 'apresentar resultados'

26/08/2025 08h25

A ONU insistiu nesta terça-feira (26) que Israel não deve apenas investigar as supostas mortes ilegais em Gaza, como o bombardeio de um hospital que matou 20 pessoas, incluindo jornalistas, mas também garantir que as investigações apresentem resultados.

"É preciso haver justiça", disse o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, Thameen Al-Kheetan. Ele acrescentou que o grande número de profissionais da imprensa mortos na guerra de Gaza "levanta muitas perguntas sobre os ataques a jornalistas".

O porta-voz fez os comentários um dia após um bombardeio israelense contra o hospital Nasser na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, que deixou pelo menos 20 mortos, incluindo cinco jornalistas.

"As autoridades israelenses anunciaram, no passado, investigações sobre tais assassinatos", disse Kheetan.

"É claro que é responsabilidade de Israel, como potência ocupante, investigar, mas estas investigações precisam apresentar resultados", disse.

"Ainda não vimos resultados, nem medidas de prestação de contas. Continuamos aguardando os resultados das investigações e exigimos responsabilização e justiça", acrescentou.

Kheetan afirmou que pelo menos 247 jornalistas palestinos morreram em Gaza desde que a guerra começou devido ao ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

"Os jornalistas são os olhos e ouvidos de todo o mundo e devem ser protegidos", afirmou.

nl/rjm/jhb/mas/es/fp/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Incêndios florestais recordes queimaram mais de 1 milhão de hectares de terras da UE este ano

Governo da França na corda bamba

Dois policiais morrem no leste da Austrália em tiroteio 'horrível'

ONU diz que investigações sobre massacres israelenses em Gaza devem 'apresentar resultados'

Tarcísio é alçado a presidenciável em festa de partido a uma semana de julgamento de Bolsonaro

Famílias deixam Cidade de Gaza após noite de bombardeios; israelenses protestam

Onde nasce a consciência? A questão que opõe neurocientistas

Agência de turismo fecha e alunos da USP relatam prejuízo

Valdemar diz que Bolsonaro deve definir nome ao Planalto após julgamento

Alunos de Medicina da USP relatam R$ 170 mil de prejuízo com cancelamento de viagem

Neto de ex-prefeito de São Paulo é assaltado no Morumbi; PM mata suspeito