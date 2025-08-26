Mortes em Gaza: 'Nunca se matou tantos jornalistas em tão pouco tempo'

A violência contra jornalistas em Gaza bate recorde histórico, segundo Artur Romeu, diretor da RSF (Repórteres Sem Fronteira), ao UOL News, do Canal UOL. O número de mortos supera grandes guerras do século 20, diz Romeu.

Para o diretor da RSF, a ofensiva israelense representa ataques e restrições inéditos à imprensa, apontando uma tentativa de erradicação do jornalismo no território.

É uma tragédia atrás da outra. É difícil nomear esse massacre que vem acontecendo. Na prática, é uma erradicação do jornalismo pelas forças em Gaza desde o início do conflito. Em tão pouco tempo, nunca se matou tantos jornalistas num conflito armado. Artur Romeu, diretor da RSF

O que a Repórteres Sem Fronteiras vem apontando desde o início do conflito, aliás, é que esses números não são aleatórios, não são casos isolados, eles em alguma medida fazem parte de uma estratégia mais ampla de apagão midiático. É assim que a RSF vem nomeando essa situação, não só pelos ataques diretos contra jornalistas, mas também pelos ataques contra os prédios de agências internacionais, na cidade de Gaza, o fato de impedir a entrada de correspondentes internacionais para cobrir o conflito, de dificultar a saída de profissionais que estão lá, já bastante esgotados, há quase dois anos trabalhando nesse contexto. Artur Romeu, diretor da RSF

'RSF denuncia Israel ao Tribunal Penal Internacional', diz Artur Romeu

O Repórteres Sem Fronteiras denunciou Israel ao Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. A entidade denuncia ataques e restrições sistemáticas para silenciar testemunhos em Gaza.

O Repórter Sem Fronteiras inclusive entrou com quatro denúncias junto ao Tribunal Penal Internacional contra Israel para que os crimes, os atentados e os casos em que a gente conseguiu levantar informações de que os jornalistas foram deliberadamente alvos por forças israelenses por crimes de guerra, justamente, finalizando aí um desrespeito absoluto e total em relação ao direito internacional humanitário que protege a atuação dos jornalistas nesse contexto.

Artur Romeu

A nossa expectativa e a pressão que a gente vem fazendo sobre essa situação é para dar uma resposta à altura, quer dizer, é muito grave um cenário em que esses fatos que vem ocorrendo, que tem essa proporção, permanecem sem uma resposta adequada.

Artur Romeu

'Criminalização' do jornalismo e governos autoritários

Artur Romeu relaciona a criminalização do jornalismo em Gaza a uma tendência mundial, impulsionada por governos autoritários e líderes como Trump e Bolsonaro.

Eu acho que o cenário de estigmatização de criminalização de um discurso que vai minar a credibilidade do trabalho da imprensa, que vai questionar o papel do jornalismo, inclusive não só na figura de meios de comunicação específicos ou de jornalistas específicos, mas a própria ideia de jornalismo, é parte do receituário dessa agenda de um crescimento de autoritarismo nacionalista em vários lugares do mundo. Muito a partir de uma lógica da extrema-direita, é impossível não falar de Donald Trump nesse cenário, que, por exemplo, uma das jornalistas que foi morta ontem é colaboradora da AP, e a gente vê dentro dos próprios Estados Unidos o governo botando um discurso de estigmatização sistemática, de deslegitimação. A gente viu isso no Brasil, durante o governo do Bolsonaro, na Hungria, na Polônia, na Turquia, em diferentes países, em que é como se essa postura pública hostil à imprensa fosse parte de uma estratégia política para, de certa forma, avançar determinadas agendas do governo e diminuir o escrutínio público ao qual esses governos são confrontados pelo papel da imprensa e dos jornalistas, de maneira geral.

Artur Romeu

