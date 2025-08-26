Topo

Notícias

Nos EUA, Trump demite Lisa Cook do cargo de diretora do Fed

São Paulo

26/08/2025 07h19

O presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu a diretora do Federal Reserve Lisa Cook, conforme carta publicada na noite desta segunda-feira, 25. A decisão tem efeito imediato, segundo a medida publicada em registro na Truth Social.

A diretora do Fed entrou na mira de Trump após uma acusação do presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, de que ela teria cometido fraude hipotecária.

Após o anúncio de Trump, Lisa Cook afirmou que não deixará o cargo. "O presidente Trump pretendeu me demitir 'por justa causa' quando não há causa sob a lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo", afirmou Cook, em um comunicado. "Não vou renunciar." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Neto de ex-prefeito de São Paulo é assaltado no Morumbi; PM mata suspeito

Ministro francês não descarta eleição antecipada após aposta do premiê Bayrou em voto de confiança

PGR pede reforço policial no entorno da casa de Bolsonaro

Sob a pressão da Polícia Federal, governo desiste de agência antimáfia

Austrália expulsa embaixador do Irã e acusa o país de ataques antissemitas

Mensagem escrita com sangue salva mulher presa em quarto na China

Zema defende anistia a Bolsonaro para 'pacificar o Brasil'

Homem é preso após ofensas racistas a funcionária de supermercado em SP

Manifestantes em Israel pedem acordo sobre reféns antes de reunião de gabinete

Jennifer Lawrence receberá prêmio honorário no Festival de San Sebastián

BNDES busca gestor para projetos de preservação de biomas