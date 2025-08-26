Europeus invadem morro Dois Irmãos, em Noronha, e são multados em R$ 13 mil

Três turistas europeus foram multados por subirem no Morro Dois Irmãos, área de conservação ambiental com o acesso proibido em Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Dois portugueses e um italiano - todos homens - cometeram o crime no dia 17 de agosto, segundo o ICMBio. O órgão de preservação afirmou que recebeu a denúncia em um vídeo de uma testemunha.

Eles foram punidos com multas que, somadas, chegam a R$ 13.132,00. Eles foram autuados por "adotar conduta em desacordo com o plano de manejo da Unidade de Conservação".

Os três já tinham deixado a ilha no momento da autuação e receberam as multas por e-mail. O acesso a quase todas as ilhas secundárias de Noronha é proibido. A excessão vale para o Morro São José, única ilha que tem acesso permitido, em passeios com guias credenciados pelo ICMBio.

Proibição às ilhas secundárias de Noronha acontece porque os locais são refúgios para a biodiversidade. Segundo o ICMBio, além do morro de Dois Irmãos, outras 19 ilhas locais são protegidas pelo Parque Nacional Marinho, servindo de ponto de apoio para espécies terrestres e aves marinhas.

Esta não é a primeira vez que o ICMBio multa turistas por violar locais proibidos em Noronha. Em janeiro, seis pessoas foram multadas por invadir uma área isolada para fazer fotos.