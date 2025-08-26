Neto de ex-prefeito de São Paulo é assaltado no Morumbi; PM mata suspeito

O neto do ex-prefeito de São Paulo Antônio Salim Curiati foi vítima de sequestro relâmpago após ser assaltado na noite de ontem no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade.

O que aconteceu

Alexandre Curiati, 24, teve o carro abordado por dois homens, mas PMs que passavam pelo local presenciaram o crime. O caso aconteceu na avenida Doutor Alberto de Oliveira Lima às 23h50 de ontem.

Um dos suspeitos foi baleado e teve a morte constatada no hospital, e o outro fugiu com a vítima dentro do carro. O homem morto tinha 24 anos e foi levado ao Hospital do Campo Limpo. Ele não teve a identidade divulgada pela polícia.

O segundo suspeito abandonou a vítima e o carro minutos depois, fugindo em seguida. Ele não tinha sido encontrado até a manhã de hoje.

O neto do ex-prefeito teve o celular e cartões levados, mas não ficou ferido. O caso foi registrado como roubo de veículo, legítima defesa e morte decorrente de intervenção policial no 89º DP e a PM também investiga o caso, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Antonio Curiati, 97, foi prefeito de São Paulo entre maio de 1982 e março de 1983, nomeado pelo então governador Paulo Maluf. Ex-deputado estadual e federal, ele cumpriu mandato tampão após saída de Reinaldo de Barros, que deixou a administração para se candidatar a governador. À época, Curiati era filiado ao PDS.