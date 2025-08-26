Topo

Notícias

Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

26/08/2025 18h50

Um exemplar de uma tartaruga em risco de extinção, considerada a menor do mundo, nasceu em um zoológico da cidade de Guadalajara, no oeste do México, na primeira reprodução desta espécie sob cuidados profissionais.

Trata-se de um espécime da tartaruga-de-lama-de-Vallarta (Kinosternon vogti), com quase dez centímetros de comprimento, que vive em pântanos do rio Ameca, que divide os estados de Nayarit e Jalisco, no oeste do país.  

Nesta área se encontram Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta, dois importantes destinos turísticos do México, e por isso parte do hábitat desta tartaruga se perdeu, segundo informação do governo mexicano.   

"É a reprodução, pela primeira vez, da tartaruga-de-lama de Vallarta em um zoológico", disse à AFP Luis Soto, diretor do Zoológico de Guadalajara. 

Soto explicou que o nascimento foi conseguido pois diversas organizações buscaram o apoio da instituição para ajudar a espécie, da qual se acreditava que existissem apenas cerca de 300 exemplares.

Por isso, o zoológico recebeu um grupo de tartarugas que inicialmente foi apreendida pelas autoridades para fins reprodutivos.

Segundo o governo mexicano, a tartaruga foi descrita pela primeira vez em 2018. Por isso, há poucos estudos científicos que "possam falar sobre como mantê-la tanto na vida silvestre como sob cuidados profissionais", explicou, por sua vez, o biólogo Ricardo Dávalos, chefe do herpetário (espaço para répteis) do zoológico de Guadalajara.  

bur-yug/cjc/mvv/ic

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Empresário é indiciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

ONU alerta sobre aumento de apostas ilegais durante Copa do Mundo de 2026

Lula foi racista em fala sobre homem negro? Especialistas opinam

Prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Hamas contesta relato israelense sobre vítimas de ataque a hospital em Gaza

Deputado do PT: 'CPMI do INSS reflete desespero político de bolsonaristas'

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,2 milhões; confira números e time

Quina tem prêmio acumulado de R$ 13,7 milhões; veja números sorteados

Trump ainda está avaliando sanções econômicas "muito sérias" contra Rússia

STF determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral

Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira (enviado dos EUA)