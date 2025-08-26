Topo

Notícias

Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança

26/08/2025 17h33

O Mundial começou em 22 de agosto com 32 seleções divididas em oito grupos com quatro equipes cada um. Apenas as duas mais bem colocadas em cada chave avançam às oitavas. A partir desta fase (mata-mata) as seleções líderes enfrentarão as segundas colocadas conforme o chaveamento prévio.

Nesta quarta (27), a partir das 6h, além dos últimos jogos da chave F (República Dominicana, China, México e Colômbia), também ocorrerá a definição dos classificados dos Grupos E (Turquia Canadá, Espanha e Bulgária), Grupo G (Alemanha, Polônia, Quênia e Vietnã) e Grupo H (Sérvia, Japão, Ucrânia e Camarões).

Oitavas de final

Sexta-feira (29)

7h - Países Baixos x Segundo do H (Sérvia ou Japão)

10h30 - vencedor do Grupo H (Sérvia ou Japão) x Tailândia

Sábado (30)

7h - Itália x Segundo do G

10h30 - vencedor do G (Alemanha ou Polônia) x Bélgica

Domingo (31)

7h - Brasil x Segundo do F (República Dominicana ou China)

10h30 - vencedor do F (República Dominicana ou China) x França

Segunda (1º de setembro)

7h - Estados Unidos x Segundo do E (Turquia ou Canadá)

10h30 - vencedor do E (Turquia ou Canadá) x Eslovênia

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Empresário é indiciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

ONU alerta sobre aumento de apostas ilegais durante Copa do Mundo de 2026

Lula foi racista em fala sobre homem negro? Especialistas opinam

Prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Hamas contesta relato israelense sobre vítimas de ataque a hospital em Gaza

Deputado do PT: 'CPMI do INSS reflete desespero político de bolsonaristas'

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,2 milhões; confira números e time

Quina tem prêmio acumulado de R$ 13,7 milhões; veja números sorteados

Trump ainda está avaliando sanções econômicas "muito sérias" contra Rússia

STF determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral

Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira (enviado dos EUA)