Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança

O Mundial começou em 22 de agosto com 32 seleções divididas em oito grupos com quatro equipes cada um. Apenas as duas mais bem colocadas em cada chave avançam às oitavas. A partir desta fase (mata-mata) as seleções líderes enfrentarão as segundas colocadas conforme o chaveamento prévio.

Nesta quarta (27), a partir das 6h, além dos últimos jogos da chave F (República Dominicana, China, México e Colômbia), também ocorrerá a definição dos classificados dos Grupos E (Turquia Canadá, Espanha e Bulgária), Grupo G (Alemanha, Polônia, Quênia e Vietnã) e Grupo H (Sérvia, Japão, Ucrânia e Camarões).

Oitavas de final

Sexta-feira (29)

7h - Países Baixos x Segundo do H (Sérvia ou Japão)

10h30 - vencedor do Grupo H (Sérvia ou Japão) x Tailândia

Sábado (30)

7h - Itália x Segundo do G

10h30 - vencedor do G (Alemanha ou Polônia) x Bélgica

Domingo (31)

7h - Brasil x Segundo do F (República Dominicana ou China)

10h30 - vencedor do F (República Dominicana ou China) x França

Segunda (1º de setembro)

7h - Estados Unidos x Segundo do E (Turquia ou Canadá)

10h30 - vencedor do E (Turquia ou Canadá) x Eslovênia