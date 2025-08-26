Topo

MPF cobra ações para localizar acervo de Chico Mendes

26/08/2025

Líder dos seringueiros

Chico Mendes foi um líder sindicalista dos seringueiros do Acre, cuja atividade depende da manutenção da floresta nativa e das árvores das seringueiras de pé.

Ele ganhou projeção nacional e internacional por sua militância ambientalista iniciada nos anos 1970, quando passou a lutar pela preservação natural e a melhoria nas condições de vida dos povos da floresta. 

O ambientalista foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, uma semana depois de fazer 44 anos de idade. Ele foi alvo de tiros de escopeta nos fundos da própria casa, em Xapuri, no Acre (AC). 

Réu confesso, o assassino Darci Alves Pereira foi condenado em 1990, juntamente com o pai, Darly Alves da Silva, a 19 anos de prisão pelo assassinato de Chico Mendes. 

Pouco antes de morrer, Chico Mendes havia sido agraciado com o prêmio Global 500, da Organização das Nações Unidas (ONU), por sua atuação para proteger o meio ambiente. 

