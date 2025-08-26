Topo

Notícias

Morre em Belém o compositor de carimbó Mestre Damasceno

26/08/2025 16h19

O governo do estado do Pará decretou três dias de luto e publicou nota em homenagem ao artista "que se eternizou no carimbó, no Búfalo-Bumbá e na força da identidade paraense", destaca o comunicado.

Artistas da região também manifestaram pelas redes sociais o pesar pela perda para a cultura regional.

"No Dia do Carimbó o meu preto voltou à terra dos encantados e que siga sendo luz! Deixou um legado imenso para a nossa música, cultura e a lembrança de uma pessoa afetuosa e verdadeira", destacou a também compositora e cantora Dona Onete.

Reveja reportagem sobre o artista
 

Vida

Nascido em Salvaterra, na comunidade quilombola de Salvá, Damasceno passou a infância no meio de colocadores (organizadores) de boi-bumbá, atividade desenvolvida pelo pai nas tradições juninas do arquipélago marajoara.

Em busca de melhores condições de vida, ele foi trabalhar na construção civil, em Belém, onde sofreu um acidente de trabalho e perdeu a visão. O fato conduziu o artista à vocação que o tornaria um dos maiores nomes da cultura nortista, a de cantor e compositor de músicas regionais como o carimbó, o lundu e o brega.

Mestre Damasceno participou de vários conjuntos musicais, até fundar, em 2013, o Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara, que permanece ativo até os dias de hoje. Movimentou a cena cultural do Norte do Brasil com a realização de cortejos e festivais.

Rio de Janeiro (RJ), 20/05/2025 - Mestre Damasceno recebe a Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema - Fernando Frazão/Agência Brasil

Foi homenageado pela escola de samba Paraíso do Tuiuti, recebeu a Comenda Eneida de Moraes, concedida pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural do Estado do Pará, foi homenageado na Feira Pan-Amazônica do Livro e condecorado com a Ordem do Mérito Cultural.

O velório ocorre em Belém no Hall do Museu do estado do Pará, na Cidade Velha. Em Salvaterra, a despedida será a partir de 12h, desta quarta-feira (27), na Câmara Municipal da cidade e o sepultamento será no dia 28, no Cemitério Municipal São Pedro.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

Zelenskiy diz que Turquia, países do Golfo ou nações europeias poderiam sediar conversas com Putin

Caso Marielle: Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar de ex-PM

Ministro Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por "risco de fuga"

Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo

Como suspeito de ameaçar Felca tentou forjar mandado de prisão contra o influenciador

Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'