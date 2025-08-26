Topo

Notícias

Moratória da soja: Abiove comemora decisão judicial que suspende medida do Cade

26/08/2025 17h31

São Paulo, 26 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) manifestou satisfação com a decisão da Justiça Federal que suspendeu a determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra a Moratória da Soja. Em nota divulgada nesta terça-feira, 26, a entidade afirmou que a decisão judicial reconheceu a necessidade de maior debate sobre o tema e confirmou a legalidade do pacto vigente desde 2006. "A decisão reconheceu a necessidade de aprofundamento do debate sobre a Moratória da Soja e foi compatível com a visão da Abiove quanto à legalidade do pacto", informou a associação no comunicado. A entidade, que representa as principais empresas processadoras e exportadoras de soja do País, havia impetrado mandado de segurança contra a medida preventiva do Cade na segunda-feira, 25.A juíza federal Adverci Rates Mendes de Abreu, da 20ª Vara do Distrito Federal, atendeu ao pedido da Abiove e considerou "desproporcional e prematura" a decisão monocrática do superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto de Souza, que havia determinado em 18 de agosto a suspensão imediata das práticas coletivas da moratória por indícios de formação de cartel.A decisão judicial suspendeu integralmente os efeitos da determinação do Cade, incluindo a multa diária de R$ 250 mil prevista em caso de descumprimento, e restabeleceu o funcionamento normal do Grupo de Trabalho da Soja (GTS), coordenado por Abiove e Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O processo administrativo no órgão antitruste segue em tramitação, mas agora deverá aguardar manifestação do tribunal do Cade.A moratória, acordo voluntário entre tradings e entidades ambientais, impede a compra de soja cultivada em áreas desmatadas da Amazônia após julho de 2008. O pacto é defendido pelas exportadoras como instrumento essencial para garantir acesso a mercados internacionais, especialmente diante da entrada em vigor da legislação europeia antidesmatamento em dezembro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'

Quando é o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja datas e como serão sessões

Presença de Messi no Inter Miami será decidida antes da semifinal da Leagues Cup

Moraes determina monitoramento policial em tempo real da residência de Bolsonaro

Moraes atende PGR e manda PF monitorar Bolsonaro 24 horas por dia

Petróleo recua, entre ameaças ao Fed e incerteza geopolítica

Conselho de Ética da Alesp arquiva pedido de cassação contra Lucas Bove

A um ano da campanha eleitoral, Planalto lança novo slogan e Lula quer ministros defendendo governo

Moratória da soja: Abiove comemora decisão judicial que suspende medida do Cade

Moratória da soja: Aprosoja-MT mantém críticas ao pacto após decisão judicial