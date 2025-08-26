Moraes notifica governo do DF sobre monitoramento de Bolsonaro

O parecer foi enviado ontem ao STF após o ministro receber uma cópia do pedido inicial de monitoramento integral do ex-presidente, que foi enviado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Segundo o parlamentar, o aumento da vigilância é necessária para garantir a "aplicação da lei penal" e evitar possível fuga de Bolsonaro.

A defesa de Bolsonaro também foi notificada sobre a decisão, mas ainda não se pronunciou.