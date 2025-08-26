Topo

Notícias

Moraes determina monitoramento policial em tempo real da residência de Bolsonaro

26/08/2025 17h53

Por Ricardo Brito e Luciana Magalhaes

(Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira que a Polícia Penal do Distrito Federal faça o monitoramento em tempo integral do cumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com destacamento de policiais para a ação.

Bolsonaro é réu em um processo que apura a tentativa de golpe de Estado e foi indiciado pela Polícia Federal em inquérito sobre coação à Justiça, caso em que foi determinada sua prisão domiciliar.

"Determino à Polícia Penal do Distrito Federal que proceda ao monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a Jair Messias Bolsonaro, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu, onde cumpre prisão domiciliar", diz Moraes, na decisão.

O pedido para um monitoramento mais ostensivo do ex-presidente havia sido apresentado pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e havia recebido um parecer favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Na justificativa para a decisão, Moraes citou ainda a proximidade do julgamento por tentativa de golpe de Estado e que o monitoramento serviria para garantir a aplicação da lei penal.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto após ter descumprido medidas cautelares impostas a ele.

Procurada pela Reuters, a defesa de Bolsonaro não respondeu de imediato a pedido de comentário.

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília, e Luciana Magalhães, em São Paulo)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Como suspeito de ameaçar Felca tentou forjar mandado de prisão contra o influenciador

Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'

Quando é o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja datas e como serão sessões

Presença de Messi no Inter Miami será decidida antes da semifinal da Leagues Cup

Moraes determina monitoramento policial em tempo real da residência de Bolsonaro

Moraes atende PGR e manda PF monitorar Bolsonaro 24 horas por dia

Petróleo recua, entre ameaças ao Fed e incerteza geopolítica

Conselho de Ética da Alesp arquiva pedido de cassação contra Lucas Bove