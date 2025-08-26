Topo

Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo

Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro Imagem: Marcos Corrêa/PR
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

26/08/2025 18h30Atualizada em 26/08/2025 18h40

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu cinco dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o oferecimento de denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por terem atuado para tentar pressionar o STF.

O que aconteceu

O ministro deu prazo na mesma decisão que mandou a polícia penal do DF monitorar presencialmente o ex-presidente. Ao final da decisão tomada nesta tarde, ele mandou encaminhar os autos para a PGR se manifestar sobre as questões pendentes. Segundo o UOL apurou, as questões pendentes são o pedido da defesa de Bolsonaro para rever a prisão domiciliar e a análise sobre o relatório final da PF que indiciou Jair e Eduardo.

A PGR não é obrigada a seguir o prazo. O procurador-geral da República não será punido se não respeitar rigorosamente o prazo, segundo o UOL apurou. A ideia é que o período sirva para orientar administrativamente a PGR para se manifestar rapidamente.

A PGR tem até amanhã para se manifestar sobre eventual descumprimento de medidas cautelares por Bolsonaro. Este prazo é referente a outra decisão do ministro, dada na semana passada, e que pede manifestação da PGR sobre os episódios identificados pela PF que mostrariam Bolsonaro descumprindo a proibição de utilizar redes sociais ao compartilhar vídeos em grupos de transmissão de mensagens. A defesa do ex-presidente nega qualquer irregularidade.

Código Penal prevê prazo de cinco dias para Ministério Público apresentar denúncia contra investigados que estejam presos. O ministro havia pedido uma manifestação da PGR na decisão da semana passada que encaminhou o relatório final da PF.

PF indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro no último dia 15 de agosto. Pai e filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado está marcado para começar na próxima terça-feira.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

