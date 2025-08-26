Brasileiro morre e amigo é socorrido em piscina de hotel na Grécia

Um brasileiro foi encontrado morto em uma piscina privativa de um hotel na região de Ornos, em Mykonos, na Grécia. Um amigo dele também foi resgatado da água inconsciente, mas sobreviveu.

O que aconteceu

Caso foi noticiado por mídia local e confirmado por familiares dos jovens. A morte do brasileiro, identificado como Yago Campos, de 25 anos, foi divulgada inicialmente pelo site de notícias grego ProtoThema, assim como o resgate de seu amigo e criador de conteúdo, Ryan Silveira, de 23 anos. O episódio, confirmado hoje ao UOL pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Atenas, repercute desde ontem nas redes sociais, por onde familiares e amigos dos jovens lamentaram o ocorrido.

Brasileiros estavam hospedados em hotel e foram encontrados inconscientes dentro de piscina privativa por funcionários. Segundo informações do ProtoThema, trabalhadores que realizavam a limpeza de um andar abaixo ao que estavam os jovens perceberam um vazamento de água escorrendo para a varanda do andar inferior. Resolveram então descer e entrar no quarto dos hóspedes, onde encontraram Yago e Ryan submersos.

Morte de Yago foi confirmada por paramédicos e Ryan, que ainda apresentava sinais vitais, foi socorrido por uma ambulância em estado grave. Após o socorro dos brasileiros, o caso passou a ser investigado por autoridades locais.

Yago Campos, brasileiro que morreu em hotel na Grécia Imagem: Reprodução / Instagram

Causa da morte ainda é investigada. Ainda segundo o portal Protothema, a polícia local esteve no quarto onde os brasileiros estavam hospedados para coletar materiais — encaminhados para perícia e análise laboratorial — e investigar indícios que ajudem a esclarecer o caso. Uma autópsia no corpo de Yago também foi solicitada e a investigação preliminar segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Estado de saúde de Ryan é estável. Pelas redes sociais, a mãe do brasileiro, Erica Ursoli, divulgou que o filho está "fora de perigo, consciente e falando normalmente". Segundo ela, em breve, ele receberá alta do hospital.

Itamaraty afirma que presta assistência consular a familiares dos jovens. Questionado sobre mais informações sobre o caso, o ministério afirmou que "não divulga informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares e tampouco fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros".

Familiares e amigos de brasileiros alertaram para divulgação de notícias falsas e depreciativas sobre os jovens. Em publicações compartilhadas no Instagram, amigos de Yago e a mãe de Ryan, afirmam que comentários ofensivos e informações falsas sobre os jovens têm gerado desinformação e ainda mais pesar à família dos dois.