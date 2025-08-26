Ministro francês não descarta eleição antecipada após aposta do premiê Bayrou em voto de confiança

Por Sudip Kar-Gupta e Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - A França pode estar se encaminhando para outra eleição parlamentar antecipada, sugeriu um ministro do governo na terça-feira, depois que os partidos de oposição disseram que votariam pela destituição do primeiro-ministro François Bayrou.

Bayrou tirou o establishment político de sua sonolência de verão na segunda-feira com uma medida inesperada de buscar um voto de confiança em 8 de setembro sobre seu plano de redução da dívida.

Os principais partidos de oposição do país foram rápidos em deixar claro que votariam contra ele e seu governo de minoria.

"Precisamos de um primeiro-ministro diferente e, acima de tudo, de uma política diferente", escreveu o parlamentar socialista Boris Vallaud no X.

A votação de confiança ocorrerá dois dias antes dos protestos convocados por vários grupos nas mídias sociais e apoiados por partidos de esquerda e alguns sindicatos, fazendo comparações com os protestos dos coletes amarelos que eclodiram em 2018 por causa dos aumentos dos preços dos combustíveis e do custo de vida.

Esses protestos dos coletes amarelos se transformaram em um movimento mais amplo contra Macron e seus esforços de reforma econômica.

O QUE VEM A SEGUIR?

Se o governo cair, o presidente Emmanuel Macron poderá nomear um novo primeiro-ministro imediatamente ou pedir a Bayrou que permaneça como chefe de um governo interino, ou poderá convocar outra eleição antecipada.

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, disse à France 2 TV que, embora o governo ainda esteja trabalhando para tentar encontrar um acordo de compromisso, ele "não poderia descartar" o cenário de outra dissolução onerosa do Parlamento.

Macron, que é a única pessoa que pode dissolver o Parlamento e lançar novas eleições legislativas, ainda não comentou a medida de Bayrou, embora a comitiva de Bayrou tenha dito na segunda-feira que Macron havia aprovado o plano.

Macron perdeu seu último primeiro-ministro, Michel Barnier, em um voto de desconfiança sobre o orçamento no final de 2024, depois de apenas três meses no cargo após uma eleição antecipada em julho daquele ano.