Topo

Notícias

Ministro da Economia da França descarta possível resgate financeiro ao país

São Paulo

26/08/2025 13h38

O ministro da Economia e das Finanças da França, Eric Lombard, descartou a possibilidade de uma intervenção internacional para resgatar o país financeiramente, em declaração publicada no X nesta terça-feira, 26. Lombard defendeu que a economia francesa é sólida e está "financiando a nossa dívida sem dificuldades".

"A situação das nossas finanças públicas exige calma e lucidez", escreveu. "Hoje, não estamos sob a ameaça de nenhuma intervenção, nem do Fundo Monetário Internacional (FMI), nem do Banco Central Europeu (BCE), nem de nenhuma organização internacional".

Lombard afirmou que é necessário restaurar as finanças públicas para corrigir o "desequilíbrio que está comprometendo nossa liberdade como nação".

O comentário do ministro esclarece declarações feitas por ele mais cedo, em entrevista à rádio France Inter, e endereça também a turbulência política vivida pelo país. "O Parlamento terá uma escolha consciente a fazer. Não deve ser governado pela frivolidade nem pelo medo mas sim pelos interesses do país", pontuou.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

STJ arquiva inquérito contra desembargador de SP acusado de receber propina

Conflito em Gaza provoca racha entre militares e leva milhares às ruas de Israel em dia de protestos

Versículos de agradecimento: 45 mensagens bíblicas para agradecer a Deus

CPMI do INSS vai convidar ex-ministros da Previdência e convocar 10 ex-presidentes do INSS

Justiça aceita reduzir pena de condenados por incêndio na boate Kiss

Novo vírus encontrado no oceano Pacífico tem cauda de tamanho gigante

Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir cessar-fogo em Gaza

Homens ucranianos com idade entre 18 e 22 anos agora podem cruzar a fronteira livremente, diz primeira-ministra

Israel 'rebaixa' relações diplomáticas com o Brasil; o que isso significa?

Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

Governo dos EUA ameaça reter financiamento de Estados por causa regras de proficiência em inglês a motoristas de caminhão