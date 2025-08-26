Ministro da Economia da França descarta possível resgate financeiro ao país

O ministro da Economia e das Finanças da França, Eric Lombard, descartou a possibilidade de uma intervenção internacional para resgatar o país financeiramente, em declaração publicada no X nesta terça-feira, 26. Lombard defendeu que a economia francesa é sólida e está "financiando a nossa dívida sem dificuldades".

"A situação das nossas finanças públicas exige calma e lucidez", escreveu. "Hoje, não estamos sob a ameaça de nenhuma intervenção, nem do Fundo Monetário Internacional (FMI), nem do Banco Central Europeu (BCE), nem de nenhuma organização internacional".

Lombard afirmou que é necessário restaurar as finanças públicas para corrigir o "desequilíbrio que está comprometendo nossa liberdade como nação".

O comentário do ministro esclarece declarações feitas por ele mais cedo, em entrevista à rádio France Inter, e endereça também a turbulência política vivida pelo país. "O Parlamento terá uma escolha consciente a fazer. Não deve ser governado pela frivolidade nem pelo medo mas sim pelos interesses do país", pontuou.