Topo

Notícias

Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes

26/08/2025 18h58

Segundo a secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga, o estudo será o alicerce de uma política pública que enxerga o cinema como um direito cultural.

Em nota, a secretária diz que o ministério está desenhando o mapa do futuro do cinema público no Brasil para entender onde estão os espaços, quem são os agentes que já fazem a cultura acontecer e como construir uma rede que leve o cinema nacional a todas as regiões do país.

"Mais do que ampliar o número de telas, o projeto visa fortalecer a formação de público, a circulação de obras nacionais e o cinema independente", diz o ministério.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lula foi racista em fala sobre homem negro? Especialistas opinam

Prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Hamas contesta relato israelense sobre vítimas de ataque a hospital em Gaza

Deputado do PT: 'CPMI do INSS reflete desespero político de bolsonaristas'

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,2 milhões; confira números e time

Quina tem prêmio acumulado de R$ 13,7 milhões; veja números sorteados

Trump ainda está avaliando sanções econômicas "muito sérias" contra Rússia

STF determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral

Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na 4ª feira (enviado dos EUA)

96% dos brasileiros aprovam exame para médicos obterem CRM, diz pesquisa

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 33,7 milhões; confira dezenas