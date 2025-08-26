Topo

Notícias

Minério de ferro enfraquece conforme ameaças de tarifas por Trump elevam preocupações com demanda

26/08/2025 08h29

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro registraram perda nesta terça-feira, com as novas ameaças de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alimentando preocupações sobre as perspectivas de demanda.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,7%, a 776,5 iuanes (US$108,56) a tonelada, depois de atingir na segunda-feira o valor mais alto desde 14 de agosto.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,93%, a US$102,3 a tonelada.

Trump disse na segunda-feira que a China precisa dar aos Estados Unidos ímãs ou "teremos que cobrar deles uma tarifa de 200% ou algo assim" em meio a uma disputa comercial entre as duas nações.

Trump também ameaçou os países que têm impostos digitais com "tarifas adicionais subsequentes" sobre seus produtos se essas nações não removerem a legislação.

As ameaças foram feitas depois que os EUA fecharam acordos comerciais com vários países e regiões após uma série de rodadas de negociações, aliviando os temores de uma recessão global que prejudicará a demanda por commodities.

Os preços do minério de ferro caíram no ano passado em meio à retração da demanda da China, principal mercado consumidor de minério, que está lutando contra a deflação e a fraca confiança do consumidor.

Os preços mais baixos do minério de ferro reduziram os lucros de várias mineradoras importantes. A australiana Fortescue divulgou seu menor lucro anual em seis anos, enquanto o lucro anual da BHP caiu para o nível mais baixo em cinco anos.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Incêndios florestais recordes queimaram mais de 1 milhão de hectares de terras da UE este ano

Sabesp vai reduzir pressão na distribuição de água a partir de quarta-feira, 27

Governo da França na corda bamba

Dois policiais morrem no leste da Austrália em tiroteio 'horrível'

ONU diz que investigações sobre massacres israelenses em Gaza devem 'apresentar resultados'

Tarcísio é alçado a presidenciável em festa de partido a uma semana de julgamento de Bolsonaro

Famílias deixam Cidade de Gaza após noite de bombardeios; israelenses protestam

Onde nasce a consciência? A questão que opõe neurocientistas

Agência de turismo fecha e alunos da USP relatam prejuízo

Valdemar diz que Bolsonaro deve definir nome ao Planalto após julgamento

Alunos de Medicina da USP relatam R$ 170 mil de prejuízo com cancelamento de viagem