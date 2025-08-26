Michelle fala em 'humilhação' após Moraes mandar polícia monitorar sua casa

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para que policiais penais do Distrito Federal tenham equipes de prontidão em tempo integral perto do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar em Brasília.

O que aconteceu

Michelle afirma que é um desafio "resistir à perseguição" e "aguentar as humilhações". "A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com as incertezas e aguentar as humilhações. Mas não tem nada, não. Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo, e nós temos uma promessa", disse ela, em publicação no Instagram.

Moraes determinou que a Polícia Penal do DF monitore o ex-presidente em tempo integral. O pedido foi feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Contudo, a PF sugeriu ao ministro vigilância com policiais dentro da casa de Bolsonaro.

Chefe da PF cita risco de falhas no monitoramento feito por tornozeleira eletrônica. Segundo o diretor-geral,, Andrei Passos Rodrigues, isso dificultaria a ação da equipe em tempo hábil para impedir uma eventual fuga do ex-presidente.

Rodrigues diz que a fiscalização no entorno do condomínio exigiria "grande efetivo". Para ele, seria necessária fiscalização minuciosa de todos os veículos que saem do condomínio do ex-presidente, "o que poderia gerar um grande desconforto, em contrassenso ao que propõe a PGR". A Procuradoria havia defendido a discrição, assim como Moraes.

Ele lembra o precedente do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau. Ele foi condenado a cumprir pena em regime domiciliar e teve sua aposentadoria cassada após anos de decisões judiciais. No caso do ex-juiz, a PF cuidava de sua custódia, pois a Justiça entendeu que ele tinha problemas de saúde que não poderiam ser atendidos em outras instituições prisionais.

Diretor da PF diz que já entrou em contato com Secretaria Nacional de Políticas Penais para garantir efetivo. Andrei Rodrigues afirma que já combinou com a Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) para garantir efetivos da Polícia Penal Federal caso o STF autorize a presença de agentes na casa de Bolsonaro.

A PF pede agentes dentro da casa em tempo integral. Moraes já encaminhou o pedido da PF para a PGR avaliar. O ministro só deve decidir sobre a sugestão após a manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.