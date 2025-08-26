Mercedes-Benz vende participação na Nissan por US$325 mi, diz fonte

TÓQUIO (Reuters) - O fundo de pensão da montadora alemã Mercedes-Benz vendeu toda a sua participação na japonesa Nissan Motor por 47,83 bilhões de ienes (US$324,65 milhões), disse uma fonte com conhecimento direto do assunto nesta terça-feira.

As ações da montadora japonesa fecharam com queda de mais de 6%, após o anúncio da Mercedes-Benz na segunda-feira de que venderia sua participação de 3,8%.

A queda nas ações da Nissan desde a notícia destaca o ceticismo dos investidores em relação às perspectivas de recuperação da empresa, que luta contra as tarifas e a queda nas vendas em seus principais mercados, os Estados Unidos e a China. A montadora registrou prejuízo de US$535 milhões nos três meses encerrados em junho.

A Mercedes-Benz vendeu suas ações da Nissan a 341,3 ienes cada, representando um desconto de 5,98% em relação ao preço de fechamento na segunda-feira, de 363 ienes, de acordo com a fonte.

A demanda superou o número de ações colocadas à venda, disse a fonte sob condição de anonimato, pois a informação era confidencial. Os dez maiores investidores no negócio receberam cerca de 70% das ações vendidas, acrescentou.

A Nissan se recusou a comentar e a Mercedes-Benz disse que não tinha nenhum novo comentário além de sua declaração anterior.

(Reportagem de Miho Uranaka, Anton Bridge e Daniel Leussink)