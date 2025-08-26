Topo

Notícias

Medida provisória do setor elétrico avança no Congresso com instalação de Comissão Mista

26/08/2025 16h24

SÃO PAULO (Reuters) - A medida provisória 1.300, que amplia a gratuidade da conta de luz para consumidores de baixa renda e reforma algumas leis do setor elétrico, começou a avançar no Congresso com a instalação, nesta terça-feira, da Comissão Mista responsável por analisá-la.

O presidente da Comissão é o senador Eduardo Braga (MDB-AM), líder do MDB no Senado e ex-ministro de Minas e Energia. A relatoria ficou com o deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), também ex-ministro de Minas e Energia, e a vice-presidência, com o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA).

Editada pelo governo em maio, a MP 1.300 ainda não havia começado a tramitar porque aguardava a definição da comissão. O texto precisa ser aprovado no Congresso até 17 de setembro para não caducar.

"Não haverá nenhuma dificuldade, há um entendimento, há um entrosamento entre Câmara e Senado para que os consumidores não sejam prejudicados, e que o setor possa encontrar no Congresso Nacional o debate necessário e importante para reestruturação", disse Braga, durante a sessão nesta terça-feira.

Já o relator se comprometeu a apresentar uma versão inicial de seu relatório até o início da próxima semana, visando acelerar os trabalhos para aprovação da matéria.

"Agora instalada, temos a vontade de correr o máximo possível, e poder disponibilizar... até o início da próxima semana, talvez antes, uma possível versão de texto para trazer à votação", disse Coelho Filho.

A MP 1.300, classificada pelo governo como uma "reforma" do setor elétrico, amplia o alcance do programa da Tarifa Social de Energia Elétrica, beneficiando mais famílias de baixa renda com gratuidade na conta de luz. O texto trata ainda da abertura total do mercado livre de energia, da redistribuição dos custos do setor elétrico entre as diferentes classes de consumidores, entre outros temas.

O texto recebeu 600 sugestões de emendas de senadores e deputados federais.

Coelho Filho também comentou sobre a possível instalação, na quarta-feira desta semana, da comissão que analisará outra medida provisória do setor elétrico, a 1.304, que trata de um teto para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

(Por Letícia Fucuchima, com reportagem adicional de Ricardo Brito)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Bia Haddad estreia com vitória no US Open; Swiatek também avança

Governo Trump ameaça diretora demitida do Fed: 'Reze para não ser presa'

Cerúndolo vence de virada em sua estreia no US Open

Partidos de direita terão maioria no próximo Congresso da Bolívia

Preso por ameaçar Felca cobrava R$ 15 mil por alvará e excluía até mandado

Depois da Intel, EUA considera participações em empresas de defesa

Barroso não criticou Lula por isolamento do Brasil; vídeo é de 2022

Botsuana vive crise no setor de saúde após corte de ajuda dos EUA

Venezuela anuncia patrulhamento com navios e drones ante mobilização militar dos EUA

Trump diz que faculdades dos EUA teriam dificuldades sem os estudantes chineses

É falso que almirante Alvin Holsey veio ao Brasil em avião usado pela CIA