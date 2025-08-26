Topo

Notícias

Marinha retoma buscas por passageiros de lancha desaparecida no litoral de São Paulo

São Paulo

26/08/2025 12h53

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de São Paulo, retomou as buscas nesta terça-feira, 26, por três passageiros de uma lancha desaparecida desde sábado, 23, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo.

A MB recebeu informações sobre o possível naufrágio de uma lancha de nome "Jany", na qual estariam três pessoas bordo. Foram realizados os procedimentos de abertura de busca e salvamento pelo Comando do 8º Distrito Naval.

"O Navio-Patrulha Guajará, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, foi empregado como Navio de Socorro, e está em deslocamento para o local a fim de iniciar as buscas", disse.

A Capitania dos Portos de São Paulo também reforça a importância da manutenção preventiva das embarcações, da verificação dos equipamentos de salvatagem e do uso adequado dos meios de segurança pelos navegadores.

Em caso de situações de emergência náutica, é importante entrar em contato por meio do telefone 185.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Israel diz que investigação sobre ataque a hospital em Gaza aponta que "câmera do Hamas" foi instalada na região

Ucrânia reconhece que tropas russas penetraram na região de Dnipropetrovsk

Dino dá 10 dias para Motta explicar urgência no PL da adultização

Exército de Israel diz que seis 'terroristas' morreram em seu ataque de segunda-feira a um hospital de Gaza

Conseleite: valor de referência do leite no RS é projetado em R$ 2,3712 o litro

CPI do INSS: presidente proíbe jornalistas de registrarem 'informações pessoais' de integrantes

Empresário preso por matar gari em BH diz em carta que caso foi 'acidente'

Safra 2025/26 de cana deve alcançar 668,8 milhões de t, diz Conab

Exército de Israel afirma que ataque de segunda-feira em Gaza tinha como alvo uma câmera do Hamas

Brasileiro morre e amigo é socorrido em piscina de hotel na Grécia

Marinha retoma buscas por passageiros de lancha desaparecida no litoral de São Paulo