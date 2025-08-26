Marinha retoma buscas por passageiros de lancha desaparecida no litoral de São Paulo

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de São Paulo, retomou as buscas nesta terça-feira, 26, por três passageiros de uma lancha desaparecida desde sábado, 23, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo.

A MB recebeu informações sobre o possível naufrágio de uma lancha de nome "Jany", na qual estariam três pessoas bordo. Foram realizados os procedimentos de abertura de busca e salvamento pelo Comando do 8º Distrito Naval.

"O Navio-Patrulha Guajará, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, foi empregado como Navio de Socorro, e está em deslocamento para o local a fim de iniciar as buscas", disse.

A Capitania dos Portos de São Paulo também reforça a importância da manutenção preventiva das embarcações, da verificação dos equipamentos de salvatagem e do uso adequado dos meios de segurança pelos navegadores.

Em caso de situações de emergência náutica, é importante entrar em contato por meio do telefone 185.