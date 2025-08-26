Topo

Notícias

Máquina despenca em obra na Santa Cecília, na área central de SP

São Paulo

26/08/2025 11h10

Uma máquina de perfurar despencou em uma obra na região da Santa Cecília, na zona central de São Paulo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 26, na Rua Jaguaribe. O semáforo estava fechado e o equipamento não atingiu nenhum carro da via. Ainda não há informações sobre pedestres feridos. Segundo testemunhas, a máquina tombou 90 graus de imóvel localizado na altura do número 400 da rua, em frente a um supermercado. A via estava bloqueada por volta das 10h30 e o trânsito no local estava intenso.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski

'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

Definidos critérios para priorização de acesso favorável a crédito antitarifaço

Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah