Topo

Notícias

Macron responde às críticas por antissemitismo de Netanyahu

26/08/2025 15h34

O presidente francês, Emmanuel Macron, rejeitou energicamente as recentes críticas de Benjamin Netanyahu sobre o aumento do antissemitismo na França e advertiu contra sua "instrumentalização", em uma carta dirigida ao primeiro-ministro israelense publicada nesta terça-feira (26).

"Essas acusações de inação diante de um flagelo contra o qual lutamos com todas as nossas forças são inaceitáveis e ofendem toda a França", escreveu Macron no texto, publicado em vários jornais.

"A luta contra o antissemitismo não pode ser objeto de instrumentalização e não alimentará nenhuma discórdia entre Israel e França", acrescentou.

Israel enfrenta uma pressão cada vez maior para encerrar sua campanha militar na Faixa de Gaza, imersa em uma crise humanitária e devastada pela guerra, e para levar para casa os reféns israelenses que ainda estão cativos lá.

"Peço solenemente que encerre a corrida desesperada de uma guerra mortal, ilegal e permanente em Gaza, que expõe seu país à indignidade e seu povo a um beco sem saída", declarou Macron.

Em uma carta enviada em meados de agosto, Netanyahu havia reclamado que a promessa de Macron de que a França reconheceria um Estado palestino estava alimentando o antissemitismo.

O presidente francês anunciou em setembro, durante uma reunião da ONU, que seu país reconheceria formalmente um Estado palestino.

vl/hr/rlp/dc/hgs/mb/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Tentativa de tornar palavrão marca registrada merece revisão, diz tribunal dos EUA

Macron responde às críticas por antissemitismo de Netanyahu

BNDES lança Floresta Viva 2, que prevê R$ 100 mi para restauração e preservação de biomas

França investiga plataforma Kick por violação de leis digitais europeias após morte de influenciador

STJ arquiva inquérito contra desembargador de SP acusado de receber propina

Citrosuco utiliza navio movido a biodiesel para transportar suco aos EUA

Conflito em Gaza provoca racha entre militares e leva milhares às ruas de Israel em dia de protestos

Versículos de agradecimento: 45 mensagens bíblicas para agradecer a Deus

CPMI do INSS vai convidar ex-ministros da Previdência e convocar 10 ex-presidentes do INSS

Justiça aceita reduzir pena de condenados por incêndio na boate Kiss

Novo vírus encontrado no oceano Pacífico tem cauda de tamanho gigante