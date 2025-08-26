Lutnick diz que anúncio sobre investimento de US$550 bi do Japão nos EUA será feito nesta semana

Por Tamiyuki Kihara e Kantaro Komiya

TÓQUIO (Reuters) - Os Estados Unidos farão um anúncio nesta semana sobre o investimento de US$550 bilhões do Japão no país, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, conforme um importante enviado comercial japonês planeja visitar Washington para formalizar o pacote.

"O acordo japonês, que anunciaremos nesta semana, é de US$550 bilhões nas mãos de Donald Trump", disse Lutnick à Fox News na segunda-feira.

Os recursos japoneses poderão ser usados para a fabricação de produtos como semicondutores, antibióticos ou terras raras nos EUA, acrescentou Lutnick.

O principal negociador comercial de Tóquio, Ryosei Akazawa, planeja visitar os EUA nesta semana para elaborar uma confirmação por escrito sobre os detalhes do pacote, como a divisão dos retornos de investimento entre os EUA e o Japão, disse uma fonte do governo próxima às negociações à Reuters.

Washington e Tóquio concordaram, em julho, em estabelecer uma tarifa reduzida de 15% sobre as exportações do Japão em troca de um pacote de US$550 bilhões de investimentos por meio de empréstimos e garantias apoiados pelo governo, mas os detalhes de seu conteúdo permanecem obscuros.

Embora Trump tenha apresentado o pacote como "nosso dinheiro para investir" e tenha dito que os EUA manterão 90% dos lucros obtidos, as autoridades japonesas enfatizaram que os investimentos serão determinados com base no fato de que também beneficiarão o Japão.

Akazawa, falando em um briefing nesta terça-feira, disse que sua próxima viagem aos EUA não está definida e se recusou a comentar sobre as falas de Lutnick. Tóquio continuará pressionando Washington para que implemente em breve o acordo para reduzir as tarifas sobre produtos japoneses, acrescentou.

Os EUA pediram ao Japão um acordo por escrito sobre os planos de investimento, mas Tóquio prefere manter o acordo menos vinculativo do ponto de vista legal, informou o jornal Nikkei nesta terça-feira.

A falta de um documento claro sobre o acordo tem gerado confusão em Tóquio sobre as taxas tarifárias até que Lutnick e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, esclareceram que os produtos japoneses estavam isentos de impostos sobrepostos e que um decreto presidencial anterior seria alterado.