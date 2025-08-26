Topo

Notícias

Lutnick diz que anúncio sobre investimento de US$550 bi do Japão nos EUA será feito nesta semana

26/08/2025 10h23

Por Tamiyuki Kihara e Kantaro Komiya

TÓQUIO (Reuters) - Os Estados Unidos farão um anúncio nesta semana sobre o investimento de US$550 bilhões do Japão no país, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, conforme um importante enviado comercial japonês planeja visitar Washington para formalizar o pacote.

"O acordo japonês, que anunciaremos nesta semana, é de US$550 bilhões nas mãos de Donald Trump", disse Lutnick à Fox News na segunda-feira.

Os recursos japoneses poderão ser usados para a fabricação de produtos como semicondutores, antibióticos ou terras raras nos EUA, acrescentou Lutnick.

O principal negociador comercial de Tóquio, Ryosei Akazawa, planeja visitar os EUA nesta semana para elaborar uma confirmação por escrito sobre os detalhes do pacote, como a divisão dos retornos de investimento entre os EUA e o Japão, disse uma fonte do governo próxima às negociações à Reuters.

Washington e Tóquio concordaram, em julho, em estabelecer uma tarifa reduzida de 15% sobre as exportações do Japão em troca de um pacote de US$550 bilhões de investimentos por meio de empréstimos e garantias apoiados pelo governo, mas os detalhes de seu conteúdo permanecem obscuros.

Embora Trump tenha apresentado o pacote como "nosso dinheiro para investir" e tenha dito que os EUA manterão 90% dos lucros obtidos, as autoridades japonesas enfatizaram que os investimentos serão determinados com base no fato de que também beneficiarão o Japão.

Akazawa, falando em um briefing nesta terça-feira, disse que sua próxima viagem aos EUA não está definida e se recusou a comentar sobre as falas de Lutnick. Tóquio continuará pressionando Washington para que implemente em breve o acordo para reduzir as tarifas sobre produtos japoneses, acrescentou.

Os EUA pediram ao Japão um acordo por escrito sobre os planos de investimento, mas Tóquio prefere manter o acordo menos vinculativo do ponto de vista legal, informou o jornal Nikkei nesta terça-feira.

A falta de um documento claro sobre o acordo tem gerado confusão em Tóquio sobre as taxas tarifárias até que Lutnick e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, esclareceram que os produtos japoneses estavam isentos de impostos sobrepostos e que um decreto presidencial anterior seria alterado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

Lula critica suspensão do visto americano de Lewandowski

'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

Definidos critérios para priorização de acesso favorável a crédito antitarifaço

Estados Unidos pressionam Líbano a desarmar Hezbollah