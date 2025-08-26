Lula diz que visto de Lewandowski foi cassado: 'Você deve ter orgulho'

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi cassado pelo governo norte-americano e prestou solidariedade.

O que aconteceu

A cassação do visto de Lewandowski ainda não tinha sido confirmada. A colunista do UOL Mariana Sanches já havia adiantado que a ideia era considerada pelo governo dos EUA para o ministro e para o ex-presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como fez com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Lula criticou a ação durante a segunda reunião ministerial do ano. "Minha solidariedade e solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos EUA de cassarem o teu visto", afirmou o presidente, olhando para o ministro.

"Eu acho que é vergonhoso para eles, e não para você", disse Lula. "Eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade."

Você deve ter orgulho do que você fez para que os caras tivessem tanto ódio do Brasil que chagassem a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Minha solidariedade, Lewandowski.

Lula, sobre cassação de visto de Lewandowski

Esta é mais uma ação contra cidadãos envolvidos com o governo brasileiro ou com outros Poderes. O governo dos EUA já suspendeu os vistos dos ministros do STF, da ex-integrantes do governo que criaram o "Mais Médicos" e da família do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Reunião sobre soberania e entregas

Lula voltou a reunião para falar de soberania e entregas. "Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fôssemos subalternos. Isso, nós não aceitamos de ninguém", afirmou o presidente, que fez todos os ministros usarem o boné "O Brasil é dos brasileiros".

Ele falou brevemente na abertura e passou a palavra aos ministros. Era previso que todos os ministros falassem, mas a dinâmica mudou e apenas a cúpula principal foi escalada para falar. A última reunião foi realizada em janeiro.

O quadro geral ficou a cargo do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele destacou os avanços econômicos e sociais, incluindo queda do desemprego e diminuição da fome, e citou os principais programas do governo até então, como o Pé de Meia, da Educação.

Serão previstas cinco reuniões setoriais, divididas por temas. Neste caso, cada ministro terá um tempo um pouco mais longo para apresentar o que fez até então e o planejamento até o final do ano.

A reunião começou às 10h, no Palácio do Planalto. Todos os 38 ministros compareçam, e o encontro dure até o meio da tarde.