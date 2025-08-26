Lula foi racista em fala sobre homem negro? Especialistas opinam

O presidente Lula (PT) está sendo alvo de críticas após reclamar de uma propaganda do governo em que foi publicada uma foto de um homem negro sem dentes.

O que aconteceu

Lula relembrou que um ministro de seu antigo mandato produziu uma revista para apresentar em um congresso na Alemanha. "Ele fez uma revista maravilhosa, bonita. No meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona. Devia ser filha de italiana ou de alemão, no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sorrindo. E, do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo sem nenhum dente na boca."

"Você não acha que isso é preconceito?", questionou o presidente. "Perguntei: 'Escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior? Um cara sem dente, e ainda negro'. Falei para ele: 'Pode anular essa revista'".

'Intenção não é racista, mas enunciado é'

Especialista ouvida pelo UOL diz que frase de Lula foi problemática, apesar de não ter tido a intenção de ser racista. "Em relação ao homem negro, não dá para cravar nada, porque dá para entender que ele não teve a intenção, que está fora do contexto, mas ainda assim a mobilização discursiva é muito complicada. Eu não cravaria que não é racista, eu cravaria que não tem intenção de ser, mas o enunciado é", afirma Rosane da Silva Borges, professora de comunicação na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Critica de Lula é válida, mas ele "errou tentando acertar", diz outra especialista. "Falta uma bela dose de letramento racial nessa fala. Enquanto uma figura pública, ele não pode deixar nada subentendido. Precisa ter uma fala direta, concisa e objetiva para que todos compreendam o que está sendo dito. Então entendo que, se você perguntar para pessoas negras, elas vão dizer que ele foi absolutamente racista. Se você perguntar para uma população não negra, ela muito provavelmente vai dizer que ele não foi racista", afirma a jornalista Jamile Barreto, especialista em direitos humanos, diversidade e violência.

Vale, inclusive para os assessores do Lula, repensar essas falas, para que ele não caia [em racismo] novamente

Jamile Barreto, jornalista especialista em direitos humanos

Presidente acertou em trazer debate, segundo especialistas

Para antropóloga, Lula questionou "lugar historicamente demarcado" de associação do negro à feiura. "Essa fala [do Lula] tem que trazer um debate no sentido de que, sim, por que escolheram esse homem sem dentes e negro? É esse debate que tem que ser feito. Por que escolheram essa foto para publicidade?", afirmou Dina Alves, que também é advogada.

Fala mostra que Lula está "atento em não reafirmar imagens estereotipadas e racistas", diz Douglas Belchior, cofundador da organização do movimento negro Uneafro. "O que ele disse, com as palavras dele, foi: não vamos usar a imagem de um homem negro que seja estereotipada e racista em uma campanha do governo"

Governo diz que fala foi tirada de contexto

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República lamenta a utilização de vídeos com cortes que tiram de contexto as falas do presidente e repudia a divulgação de boatos falsos para fins políticos.