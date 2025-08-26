'De boné azul, Lula faz de Trump uma limonada', diz Beto Vasques

A estratégia do governo Lula para enfrentar o tarifaço imposto por Donald Trump e o bolsonarismo foi tema central da reunião ministerial desta segunda-feira, afirmou Beto Vasques, professor da FESPSP, ao UOL News, do Canal UOL. O professor destacou que Lula transformou a ofensiva de Trump em discurso de soberania nacional, usando símbolos como o boné azul e o lançamento de sites sobre conquistas do governo.

Segundo Vasques, essas ações reforçam a imagem de um Brasil resistente à pressão externa e marcam o início da pré-campanha para 2026, além de uma disputa semiótica com adversários políticos.

O Lula está fazendo do Trump uma limonada. Efetivamente, é isso que está acontecendo. O Trump presenteou ao Lula o discurso da soberania, tanto que se criou o projeto Brasil Soberano, agora de novo o bonezinho azul 'Brasil dos Brasileiros', num momento onde o outro lado já não mostra o boné vermelho do MAGA. Pelo contrário, a gente tem visto o Tarcísio esconder o boné vermelho. Então, claro que o boné vem não só como um símbolo dessa campanha, mas como uma forma de fazer aí uma guerra dos bonés, onde um dos lados começa a ficar envergonhado de usar o seu boné.

Beto Vasques

De forma muito hábil, a Secom, criou uma campanha 'O Brasil dos Brasileiros' com o boné azul, ajudando a fazer, digamos assim, semioticamente um jogo de cores que diminui aquela famosa em um negativo em cima da esquerda por conta de ser o vermelho, o vermelho como uma cor que fosse ruim. De repente você tem o Tarsísio com o boné vermelho na cabeça e o Lula com o boné azul, então gerando, digamos assim, esse... esse paradoxo semiótico. Agora, o fato é que se o governo Lula foi muito hábil em saber explorar essa ideia da soberania, o presidente Lula está conduzindo isso e aproveitando politicamente, do ponto de vista doméstico, essa entrada do Trump em cena, está fazendo essa limonada do Trump.

Beto considera que as novas falas do presidente são favorecidas pela pressão que a aliança Eduardo-Bolsonaro-Trump causou à direita.

A fala do Lula hoje, eu acho que ela está recheada de elementos que qualquer um que tenha bom senso vai poder concordar. O Brasil tem déficit comercial, o Brasil cobra tarifas muito baixas dos Estados Unidos, não teria porque ter um tarifaço desse jeito, o Lula dizer que a gente não pode sofrer uma interferência na Suprema Corte, ou defender um ministro de Estado como Lewandowski, que foi presidente do Supremo e tem o visto cassado, uma situação absolutamente constrangedora, são questões de bom senso. Então, de fato, essa aliança Eduardo-Bolsonaro-Trump acabou dando um discurso para o Lula, e com razão. Então, o que o Lula está tratando de fazer agora, a partir da ação da Secom, é aproveitar esse presente que foi regalado pelo Trump e pelo Eduardo Bolsonaro.

Beto Vasques

