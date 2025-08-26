Topo

Lula e ministros usam boné 'O Brasil é dos brasileiros' em reunião

26/08/2025 15h38

O governo distribuiu aos ministros, no início da reunião ministerial desta terça-feira, 26, bonés azuis com a frase "O Brasil é dos brasileiros". A estética copia o movimento MAGA (Make America Great Again, ou "Torne os Estados Unidos grandes novamente", em tradução livre), de Donald Trump.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou o boné no início da reunião e ministros acompanharam o chefe do Executivo. Ao fim do trecho que foi televisionado, depois do discurso do ministro da Casa Civil, Rui Costa, eles já não vestiam mais o boné.

O adereço foi criado em fevereiro e usado pelos ministros licenciados do governo Lula para votar nas eleições da Câmara e do Senado. Ele faz seu retorno em meio às sanções do governo Trump a autoridades brasileiras e o tarifaço dos EUA a produtos nacionais.

Como mostrou o Estadão, a reunião ministerial deve tratar de unificar o discurso dos ministros sobre as propostas de regulamentação das redes sociais e alinhar as medidas para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço.

A ideia da frase que estampa o boné partiu do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), o marqueteiro Sidônio Palmeira.

Quando foram usados pela primeira vez, os acessórios motivaram uma réplica da oposição bolsonarista, que mandou fazer peças com a frase "Comida barata novamente. Bolsonaro 2026".

A situação escalou para uma "guerra dos bonés" que motivou chamada de atenção por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Para mim, boné serve para proteger a cabeça do sol, não para resolver os problemas do País. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta para pensar em como ajudar o Brasil a ir para frente", disse Motta nas redes sociais na ocasião.

Nas fotos de seus perfis oficiais no Instagram e no TikTok, o presidente Lula usa versões do boné elaborado pelo governo.

