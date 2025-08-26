Topo

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

26/08/2025 11h49

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que os Estados Unidos revogaram o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e manifestou solidariedade em face do que classificou de "gesto irresponsável" do governo norte-americano.

"Essas atitudes são inaceitáveis. Inaceitáveis. Não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira", disse Lula durante reunião ministerial em Brasília.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu; Reportagem adicional de Daphne Psaledakis)

