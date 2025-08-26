Topo

Lula diz que EUA atuam como se fossem imperadores do mundo e reitera soberania brasileira

26/08/2025 10h33

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que os Estados Unidos estão atuando como se fossem imperadores do mundo e reiterou a soberania do Brasil, acrescentando que empresas que desejem atuar no país precisam respeitar as leis brasileiras.

Em discurso na abertura de uma reunião ministerial em Brasília, Lula afirmou que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Fazenda, Fernando Haddad, estão dispostos a negociar "com quer que seja", mas que o Brasil não aceita ser tratado como subalterno.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

