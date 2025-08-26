Topo

Notícias

Lula critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA e defende cassação

26/08/2025 12h34

Na semana passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e Eduardo foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

A decisão foi tomada após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

As sobretaxas impostas ao Brasil fazem parte da nova política da Casa Branca, inaugurada pelo presidente Donald Trump, de elevar as tarifas de parceiros comerciais na tentativa de reverter a relativa perda de competitividade da economia dos Estados Unidos para a China nas últimas décadas. No dia 2 de abril, Trump impôs barreiras alfandegárias a países de acordo com o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com cada nação. Como os EUA têm superávit com o Brasil, na ocasião, foi imposta a taxa mais baixa, de 10%.

Porém, em 6 de agosto, Trump aplicou uma tarifa adicional de 40% ao Brasil em retaliação a decisões que, segundo ele, prejudicariam as big techs estadunidenses e em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

STJ arquiva inquérito contra desembargador de SP acusado de receber propina

Conflito em Gaza provoca racha entre militares e leva milhares às ruas de Israel em dia de protestos

Versículos de agradecimento: 45 mensagens bíblicas para agradecer a Deus

CPMI do INSS vai convidar ex-ministros da Previdência e convocar 10 ex-presidentes do INSS

Justiça aceita reduzir pena de condenados por incêndio na boate Kiss

Novo vírus encontrado no oceano Pacífico tem cauda de tamanho gigante

Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir cessar-fogo em Gaza

Homens ucranianos com idade entre 18 e 22 anos agora podem cruzar a fronteira livremente, diz primeira-ministra

Israel 'rebaixa' relações diplomáticas com o Brasil; o que isso significa?

Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

Governo dos EUA ameaça reter financiamento de Estados por causa regras de proficiência em inglês a motoristas de caminhão