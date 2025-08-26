Luiza Brunet vai ao Senado e apela por políticas contra violência doméstica

A atriz Luiza Brunet propôs, em uma audiência no Senado hoje, que a Casa Legislativa se dedique a criar políticas para combater a violência psicológica contra mulheres.

O que aconteceu

Brunet participou de sessão que discutiu aumento de feminicídios e falhas no enfrentamento da violência doméstica. O debate foi proposto pela senadora Leila Barros (PDT-DF), com o objetivo de apontar soluções para o problema.

Violência psicológica precede outras violências, disse a atriz. "Se o ciclo não for interrompido quando começa na violência psicológica, ele termina no feminicídio, disso eu não tenho a menor dúvida", disse.

Diferentemente da violência física, violência psicológica não deixa marcas visíveis, mas pode ser igualmente destrutiva. É caracterizada por qualquer comportamento que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou exponha a vítima a sofrimento mental. É praticada por meio de humilhação, ameaça, intimidação, chantagem, isolamento, ofensa, controle e manipulação.

Atriz se tornou ativista no combate à violência contra mulher ao denunciar agressão do seu então companheiro, em 2016. Desde então, ela atua para incentivar outras mulheres a denunciarem e a buscarem proteção, e ganhou voz em instâncias legislativas na defesa da causa.

Sessão com poucos homens

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) citou a ausência de senadores homens na sessão. Ela disse que seus colegas estavam tratando de "coisa que dá poder", como economia e orçamento, enquanto, para muitos deles, "as mulheres se distraem com o que não importa".

Todo mês de março, nós, senadoras, recebemos do presidente [da Casa] a incumbência de listar os três projetos de lei que achamos mais importante tramitar. Há sete anos, eu sempre listo os meus projetos de lei referentes à violência contra a mulher. Acreditem, é um presente para inglês ver, nunca tramitou.

Soraya Thronicke, senadora

Parlamentar citou projetos de bloqueio imediato de bens do agressor e para uso de armas não letais. "A gente fica aqui comemorando, mas, para mim, não tem mais nada o que comemorar, porque nada tramita", lamentou, sobre as pautas paradas no Congresso.

Participantes pediram orçamento, medidas protetivas e prevenção. O objetivo do grupo foi abordar causas da violência contra a mulher e buscar propostas para reduzir os crimes e fortalecer a rede de proteção às vítimas em várias frentes, como sociais, jurídicas, psicológicas e educacionais.

Quatro mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias

Média é a mesma nos últimos cinco anos. Os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública — plataforma integrada do Ministério da Justiça e Segurança Pública — foram divulgados na audiência de hoje no Senado.

Quinze mil mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil diariamente, diz estimativa. Conforme pesquisa do Observatório da Mulher contra a Violência e do Data Senado, 40 milhões de brasileiras acima dos 16 anos declararam já ter vivido algum tipo de violência doméstica ao longo da vida. O levantamento estima que seis em cada dez não apareçam nas estatísticas oficiais.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.