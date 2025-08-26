Topo

Luiza Brunet vai ao Senado e apela por políticas contra violência doméstica

Atriz Luiza Brunet durante debate no Senado sobre estratégias de combate ao feminicídio
Atriz Luiza Brunet durante debate no Senado sobre estratégias de combate ao feminicídio
Colaboração para o UOL, de São Paulo

26/08/2025 14h42

A atriz Luiza Brunet propôs, em uma audiência no Senado hoje, que a Casa Legislativa se dedique a criar políticas para combater a violência psicológica contra mulheres.

O que aconteceu

Brunet participou de sessão que discutiu aumento de feminicídios e falhas no enfrentamento da violência doméstica. O debate foi proposto pela senadora Leila Barros (PDT-DF), com o objetivo de apontar soluções para o problema.

Violência psicológica precede outras violências, disse a atriz. "Se o ciclo não for interrompido quando começa na violência psicológica, ele termina no feminicídio, disso eu não tenho a menor dúvida", disse.

Diferentemente da violência física, violência psicológica não deixa marcas visíveis, mas pode ser igualmente destrutiva. É caracterizada por qualquer comportamento que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou exponha a vítima a sofrimento mental. É praticada por meio de humilhação, ameaça, intimidação, chantagem, isolamento, ofensa, controle e manipulação.

Atriz se tornou ativista no combate à violência contra mulher ao denunciar agressão do seu então companheiro, em 2016. Desde então, ela atua para incentivar outras mulheres a denunciarem e a buscarem proteção, e ganhou voz em instâncias legislativas na defesa da causa.

Sessão com poucos homens

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) citou a ausência de senadores homens na sessão. Ela disse que seus colegas estavam tratando de "coisa que dá poder", como economia e orçamento, enquanto, para muitos deles, "as mulheres se distraem com o que não importa".

Todo mês de março, nós, senadoras, recebemos do presidente [da Casa] a incumbência de listar os três projetos de lei que achamos mais importante tramitar. Há sete anos, eu sempre listo os meus projetos de lei referentes à violência contra a mulher. Acreditem, é um presente para inglês ver, nunca tramitou.
Soraya Thronicke, senadora

Parlamentar citou projetos de bloqueio imediato de bens do agressor e para uso de armas não letais. "A gente fica aqui comemorando, mas, para mim, não tem mais nada o que comemorar, porque nada tramita", lamentou, sobre as pautas paradas no Congresso.

Participantes pediram orçamento, medidas protetivas e prevenção. O objetivo do grupo foi abordar causas da violência contra a mulher e buscar propostas para reduzir os crimes e fortalecer a rede de proteção às vítimas em várias frentes, como sociais, jurídicas, psicológicas e educacionais.

Quatro mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias

Média é a mesma nos últimos cinco anos. Os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública — plataforma integrada do Ministério da Justiça e Segurança Pública — foram divulgados na audiência de hoje no Senado.

Quinze mil mulheres são vítimas de violência doméstica no Brasil diariamente, diz estimativa. Conforme pesquisa do Observatório da Mulher contra a Violência e do Data Senado, 40 milhões de brasileiras acima dos 16 anos declararam já ter vivido algum tipo de violência doméstica ao longo da vida. O levantamento estima que seis em cada dez não apareçam nas estatísticas oficiais.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

