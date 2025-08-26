Lisa Cook, do Fed, recorre a proeminente advogado de Washington para enfrentar Trump

Por Mike Scarcella

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, que está lutando contra o esforço sem precedentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para demiti-la do banco central, contratou um proeminente advogado de Washington que lançou um novo escritório este ano para representar autoridades visadas pelo presidente republicano.

Abbe Lowell, cuja clientela inclui Hunter Biden e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse nesta terça-feira que ele e Cook entrariam com uma ação judicial depois que Trump anunciou que estava demitindo Cook por causa de alegações de fraude em hipotecas.

Em um comunicado, Lowell disse que Trump não tem autoridade para remover Cook do Fed, que é politicamente independente. "Sua tentativa de demiti-la... não tem qualquer base factual ou legal", disse ele.

Lowell foi sócio de grandes escritórios de advocacia dos EUA antes de anunciar, em maio, que estava abrindo seu próprio escritório para representar funcionários do governo que estavam sob fogo do governo Trump.

Cook, nomeada pelo presidente democrata Joe Biden em 2022, é a primeira mulher afro-americana a fazer parte do corpo diretivo do Federal Reserve.

Trump, em uma carta anunciando sua decisão de demiti-la na segunda-feira, disse que tinha "causa suficiente para removê-la de seu cargo" porque em 2021 Cook indicou em documentos para empréstimos hipotecários separados para propriedades em Michigan e Geórgia que ambos eram uma residência principal onde ela pretendia viver.

Cook negou qualquer irregularidade e não foi acusada.

Lowell representou o filho de Biden, Hunter, contra acusações criminais de porte de arma e impostos antes de ser perdoado em dezembro. Ele também representou o ex-senador democrata Bob Menendez, o fracassado candidato democrata à presidência dos EUA John Edwards.

A procuradora-geral de Nova York, James, contratou Lowell depois que o governo Trump a encaminhou ao Departamento de Justiça por supostamente falsificar registros imobiliários. James nega as alegações.

Lowell também é advogado principal em uma ação movida em julho acusando o Departamento de Justiça de demitir ilegalmente três ex-funcionários do governo, incluindo um advogado que processou pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.