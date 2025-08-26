Topo

Linhão Manaus-Boa Vista inicia testes de energização em 8 de setembro, diz Aneel

26/08/2025 12h37

SÃO PAULO (Reuters) - O linhão de transmissão de energia que irá conectar o Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) deverá iniciar testes de energização em 8 de setembro, segundo nota da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira.

Principal obra de transmissão de energia em execução no país, o empreendimento foi licitado há 14 anos e enfrentou uma série de dificuldades para sair do papel, ligadas principalmente ao licenciamento ambiental, por atravessar terras indígenas dos Waimiri Atroari.

Segundo fiscalização realizada pela Aneel neste mês, as obras de implantação "estão em fase final, com os trabalhos de comissionamento avançando rapidamente", disse o regulador em nota.

O projeto da Transnorte Energia (TNE), concessionária detida por Eletrobras e Alupar, envolve a construção de 724 quilômetros de linhas de transmissão de 500 mil volts (500 kV) e três subestações.

O empreendimento irá viabilizar a interligação eletroenergética de Roraima, único Estado que não recebe energia da rede elétrica nacional, dependendo de geração local, concentrada principalmente em usinas termelétricas poluentes, movidas a combustíveis fósseis subsidiados por todos os consumidores de energia via encargo na conta de luz.

"Estão com seus dias contados os cerca de 120 caminhões-tanque que circulam diariamente entre Manaus e Boa Vista transportando gás e óleo diesel para abastecer a geração de energia elétrica no Estado", apontou a Aneel.

O Ministério de Minas e Energia estimou anteriormente que a interligação de Roraima geraria uma economia de cerca de R$1 bilhão na Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), subsidiada via encargo na conta de luz.

A obra também deverá contribuir para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na região, hoje elevadas pela geração termelétrica, e promover maior qualidade e segurança energética aos consumidores de Roraima.

(Por Letícia Fucuchima)

