Líder de partido britânico revela plano para deportar solicitantes de asilo

Por Andrew MacAskill e Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O líder do partido britânico antimigratório Reformista, Nigel Farage, anunciou na terça-feira um plano para revogar as leis de direitos humanos a fim de permitir deportações em massa de solicitantes de asilo, ação que ele disse ser necessária para evitar "grandes desordens civis".

Farage disse que seu partido, que está liderando as pesquisas de opinião nacionais, retiraria o Reino Unido da Convenção Europeia de Direitos Humanos (ECHR), revogaria a Lei de Direitos Humanos e não aplicaria outros tratados internacionais que foram usados para bloquear a deportação forçada de solicitantes de asilo.

"Não estamos muito longe de uma grande desordem civil", afirmou Farage em uma coletiva de imprensa. "É uma invasão, pois esses jovens entram ilegalmente em nosso país."

O anúncio ocorre em um cenário de protestos contínuos e de pequena escala nas últimas semanas do lado de fora dos hotéis que abrigam os solicitantes de asilo, em resposta às preocupações com a segurança pública depois que alguns indivíduos foram acusados de agressão sexual.

As pesquisas de opinião mostram que a imigração ultrapassou a economia como a maior preocupação dos eleitores britânicos. O Reformista -- que tem apenas quatro membros do Parlamento, mas está à frente em todas as pesquisas de intenção de voto -- está colocando o primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer sob crescente pressão para lidar com a questão.

Em 2024, o Reino Unido recebeu um recorde de 108.100 solicitantes de asilo, quase 20% a mais do que no ano anterior. Indivíduos do Paquistão, Afeganistão, Irã e Bangladesh constituíram o maior número de solicitantes de asilo no ano passado.

Grande parte do foco tem sido naqueles que chegam em pequenos barcos pelo Canal da Mancha, com um número recorde de chegadas este ano.

O Reformista disse que as mudanças na lei de asilo significariam que ele poderia deportar 600.000 solicitantes de asilo em seu primeiro mandato no poder, caso vença a próxima eleição, prevista para 2029.

Na coletiva de imprensa, Farage perguntou a um de seus principais assessores, Zia Yusuf, se o Reino Unido poderia deportar de 500.000 a 600.000 pessoas em seu primeiro mandato.

"Totalmente", respondeu Yusuf.

O governo de Starmer e seus antecessores vêm lutando há anos sobre como lidar com os imigrantes sem documentos que entram no país.

Os planos do Reformista são os mais radicais até o momento e envolveriam a assinatura de acordos com Afeganistão, Eritreia e outros países para repatriar seus cidadãos que chegaram ao Reino Unido ilegalmente.