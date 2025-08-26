Topo

Notícias

Leilão para contratação de potência elétrica é sinalização positiva, avalia Eletrobras

Rio

26/08/2025 17h15

A Eletrobras trabalha para se habilitar para o leilão para contratação de potência elétrica, que pode ocorrer em março do ano que vem, comentou nesta terça-feira, 26, o gerente de Ativos Ambientais de Engenharia da Eletrobras, Renê Reis. "É uma sinalização positiva. Nós já estávamos preparados com alguns projetos contando com a previsão de junho e como ainda não foi realizado, a Eletrobras continua ampliando a sua carteira para que esteja mais competitiva ainda quando o certame for realizado", comentou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Reis participou do 2º Seminário de Licenciamento Ambiental para o setor de Energia, promovido pela FGV Energia.

Na última sexta-feira, 22, o Ministério de Minas e Energia (MME) colocou em consulta pública a proposta de realizar dois leilões com previsão de março de 2026. O objetivo é a contratação de potência para o sistema elétrico, o que era aguardado pelo setor dada a crescente geração eólica e solar.

A sinalização também ocorre depois do cancelamento do leilão de reserva de capacidade (LRCAP), que estava previsto para junho.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

Zelenskiy diz que Turquia, países do Golfo ou nações europeias poderiam sediar conversas com Putin

Caso Marielle: Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar de ex-PM

Ministro Alexandre de Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por "risco de fuga"

Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo

Como suspeito de ameaçar Felca tentou forjar mandado de prisão contra o influenciador

Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

Empresário que confessou matar gari em BH escreve carta na prisão: 'acidente com a vítima'