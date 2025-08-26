Lancha com 3 pessoas some no litoral de SP; Marinha e FAB fazem buscas

Topo

Marinha realiza buscas por lancha desaparecida com três pessoas Imagem: Divulgação
26/08/2025 09h59

Uma lancha com três pessoas está desaparecida desde o último sábado (23) na região de Itanhaém, próximo da Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Principal suspeita é de que embarcação naufragou. Mas ainda não foram encontrados destroços que comprove o naufrágio. Três adultos, dois homens e uma mulher, estavam na lancha de nome "Jany", segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). As identidades deles não foram divulgadas.

Pedido de socorro foi feito por um dos tripulantes. O acionamento do GBMar foi feita no último sábado, por volta das 18h, pelo proprietário de uma marina, que disse ter recebido o pedido de socorro de um dos tripulantes e perdido o contato com ele.

Lancha desapareceu a 25 quilômetros da costa de Itanhaém. Embarcação tem 21 pés, cerca de 6,4 metros, e sua última localização foi próxima da Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, território de acesso proibido controlado pela Marinha.

Marinha e FAB assumiram as buscas pelos desaparecidos. Por se tratar de uma ocorrência em mar aberto, fora da área de atuação do GBMar, que possui jurisdição restrita à faixa costeira, o caso foi repassado à Marinha do Brasil. O órgão enviou um navio e uma lancha para a região. A Força Aérea Brasileira também apoia as buscas aéreas.

Condições meteorológicas adversas, baixa visibilidade e distância da costa dificultam buscas. Apesar disso, a Marinha esclareceu que não há previsão de encerramento da operação para localizar os três desaparecidos.

