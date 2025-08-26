Kairat, do Cazaquistão, elimina Celtic e vai pela 1ª vez à Champions

O Kairat Almaty, do Cazaquistão, venceu o Celtic nesta terça-feira (26) nos pênaltis (3-2), após empate em 0 a 0, e se classificou pela primeira vez em sua história para a Liga dos Campeões da Europa.

Depois do empate sem gols na semana passada, na Escócia, os dois times seguiram sem marcar no tempo regulamentar e na prorrogação do jogo de volta e decidiram a vaga na Champions nos pênaltis.

O Celtic, campeão europeu em 1967, errou três cobranças e, com a eliminação, irá disputar a Liga Europa.

Por sua vez, o Almaty garantiu sua primeira participação no principal torneio de clubes da Europa e terá seu nome junto ao de gigantes do continente no sorteio que será realizado na próxima quinta-feira.

Também nesta terça, o Bodo/Glimt, da Noruega, eliminou o Sturm Graz, da Áustria, por 6 a 2 no placar agregado, apesar da derrota por 2 a 1 fora de casa.

Por sua vez, o Pafos, do Chipre, surpreendeu outro campeão europeu, o Estrela Vermelha, ao empatar em 1 a 1 com o time sérvio, graças a um gol do atacante brasileiro Jajá, e levar a melhor no agregado depois da vitória na ida por 2 a 1, em Belgrado.

Outros quatro jogos da última fase eliminatória da Champions vão definir os últimos classificados para a fase de Liga da competição, que contará com 36 equipes.

--- Resultados da última fase eliminatória da Liga dos Campeões (jogos de ida entre parênteses):

(+) Kairat Almaty (CAZ) - Celtic (ESC) 3-2 nos pênaltis, 0-0 (0-0)

(+) Pafos (CHP) - Estrela Vermelha (SRV) 1-1 (2-1)

Sturm Graz (AUT) - Bodo/Glimt (NOR) (+) 2-1 (0-5)

(+): classificados para a fase de liga.

- Jogos de quarta-feira (horário de Brasília):

(13h45) Qarabag (AZE) - Ferencváros (HUN) (3-1)

(16h00) Benfica (POR) - Fenerbahçe (TUR) (0-0)

Bugge (BEL) - Rangers (ESC) (3-1)

Copenhagen (DIN) - Basel (SUI) (1-1)

