Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

A Justiça de São Paulo tornou réu o influenciador Samuel SantAnna da Costa, o Gato Preto, por violência doméstica contra a ex-namorada, a também influenciadora Bia Miranda.

O juiz Fabio Calheiros Nascimento, da 2ª Vara Criminal, entendeu haver indícios de materialidade do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica. A reportagem tenta contato com a defesa de Gato Preto.

O caso aconteceu no dia 11 de junho, em um hotel de Alphaville, na Grande São Paulo. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, acatada pela Justiça, Bia e Gato Preto participariam de um evento na capital paulista e se hospedaram em Alphaville. Eles viviam juntos havia cerca de um ano no Rio de Janeiro, com a filha do casal.

No dia dos fatos, após consumir bebida alcoólica em uma festa, o casal começou a discutir por ciúmes no quarto de hotel. Segundo a denúncia, Gato Preto deu um soco no rosto de Bia, agarrou-a pelo pescoço e a derrubou no chão, desferindo chutes no tórax da mulher. Após as agressões, ele deixou o local.

Funcionários do hotel testemunharam parte do incidente, segundo o MP. Uma auxiliar de governança relatou em depoimento ter ouvido gritos e barulhos de pancadaria vindos do quarto e escutou a vítima gritando: "para Samuel, me solta." A testemunha disse ter visto a influenciadora sair do quarto gravando um vídeo, dizendo ter sido agredida pelo namorado.

Ao ser ouvido no inquérito, Gato Preto alegou que a namorada o agrediu com um soco durante uma discussão e que ele apenas se defendeu. A influenciadora passou por exames no Instituto Médico Legal (IML). O laudo apontou lesões leves na região cervical, no rosto, na mão, na perna e na região do glúteo.

Na decisão, à qual a reportagem teve acesso, o juiz diz ter recebido a denúncia contra o acusado Samuel porque estavam presentes indícios de autoria e materialidade contra ele. "Com efeito, de acordo com o laudo, a vítima sofreu lesão corporal leve consubstanciada em escoriações e equimoses na região cervical esquerda, face direita e várias partes do corpo."

Em outro ponto, o juiz escreve: "O denunciado disse que a vítima o agrediu com soco no rosto e que somente se defendeu do ataque dela, mas o teor do laudo pericial torna essa versão um tanto frágil."

Acidente com Porsche

No dia 20 de agosto, mais de dois meses após os fatos ocorridos no hotel, o Porsche conversível dirigido pelo influenciador atingiu um automóvel HB20, em um cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste da capital paulista. Câmeras de segurança instaladas na via registraram quando o influenciador furou o sinal vermelho, batendo no outro carro. Bia Miranda estava com Gato Preto no carro.

O filho do motorista do HB20 bateu a cabeça no airbag, sofreu fratura no maxilar e precisou ser levado ao Hospital Alvorada, em Moema, Zona Sul.

Após a colisão, o influenciador deixou o local sem esperar a chegada da polícia. Ele foi detido horas depois, por volta das 10h, em uma casa, no bairro do Tremembé, na zona norte da cidade.

Câmeras corporais da Polícia Militar registraram o momento em que Gato Preto recebeu os policiais - ele estava nu e acompanhado de duas mulheres também nuas.

O influenciador alegou ter deixado o local do acidente porque estava sendo filmado pelas pessoas.

Após o acidente, Bia Miranda postou em suas redes sociais que havia terminado o relacionamento.

'Jogo do Tigrinho'

Gato Preto ficou em evidência nas redes sociais ostentando bens de luxo e publicando dicas de relacionamento. Ele já havia sido denunciado anteriormente por violência doméstica.

Recentemente, Bia Miranda e Gato Preto foram alvo de uma operação contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, como o popular "Jogo do Tigrinho".

As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que os influenciadores prometiam lucros fáceis e rápidos, ganhando dinheiro para atrair seguidores para os sites de jogos.