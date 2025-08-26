Topo

Justiça aceita reduzir pena de condenados por incêndio na boate Kiss

Demolição da boate Kiss - MPRS
Demolição da boate Kiss Imagem: MPRS
Lucas Janone

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

26/08/2025 15h06

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou hoje reduzir a pena dos condenados pelo incêndio na boate Kiss, que vitimou 242 pessoas em Santa Maria (RS).

O que aconteceu

Penas dos quatro condenados devem ser reduzidas. Eles foram sentenciados em 2021 em Tribunal do Júri. Com a decisão de hoje, as novas penas ficam assim:

  • Elissandro Callegaro Spohr (sócio da boate): 12 anos (antes condenado a 22 anos e seis meses)
  • Mauro Londero Hoffmann (sócio da boate): 12 anos (antes 19 anos e seis meses)
  • Marcelo de Jesus dos Santos (músico): 11 anos (antes 18 anos)
  • Luciano Bonilha Leão (auxiliar da banda): 11 anos (antes 18 anos)

