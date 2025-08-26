Topo

Notícias

Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana

26/08/2025 20h38

A Justiça do Rio de Janeiro transformou em preventiva a prisão de dois homens que na semana passada furtaram dois alemães, na praia de Copacabana. Os turistas foram encontrados nus, caminhando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e contaram que tinham sido furtados. Os homens levaram as roupas, cartões bancários e telefones celulares das vítimas.

Os estrangeiros foram localizados por equipes da Coordenadoria de Ações Integradas da Guarda Municipal.

Notícias relacionadas:

Após acolher os turistas, os agentes iniciaram buscas na região e conseguiram localizar os assaltantes minutos depois, fazendo compras com os cartões e os celulares das vítimas, em uma farmácia na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Santa Clara.

Os criminosos foram encontrados ainda com as peças de roupa das vítimas. Renan Dantas dos Santos e Cleiton Valle da Silva Veríssimo acabaram presos em flagrante.

Na audiência de custódia, o Ministério Público sustentou que a conversão da prisão era necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos, e para evitar a reiteração do delito, já que os custodiados são reincidentes na prática de crimes patrimoniais.

 

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

A história de amor entre Taylor e Travis em cinco pontos

Duplo ataque a hospital em Gaza choca o mundo e acende protestos

Michelle fala em 'humilhação' após Moraes mandar polícia monitorar sua casa

Com pênalti marcado por Kassab e passe de Cafu, Tarcísio faz gol e vence jogo com prefeitos

Venus Williams vai disputar as duplas femininas do US Open

PGR tem 5 dias para analisar indiciamento de Bolsonaro e Eduardo

Três pessoas tiveram encefalite equina venezuelana no AM, diz Fiocruz

'CPMI do INSS não será palco ideológico', diz vice-presidente da comissão

Starship, da SpaceX, decola em teste crucial para superar contratempos passados

Hussam al-Masri, o jornalista da Reuters morto por fogo israelense em Gaza

Seis soldados sírios foram mortos em ataques de drones israelenses na zona rural de Damasco, diz TV estatal