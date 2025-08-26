'Jovens estão buscando renda fixa de olho na aposentadoria', diz economista

O avanço do interesse por renda fixa e o registro de 100 milhões de investidores no Brasil mostram uma mudança no perfil do investidor brasileiro, afirmou Fabrício Voigt, economista da Aware Investments, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Segundo Voigt, fatores como educação financeira, mais acesso à informação e transformações no sistema previdenciário impulsionam a busca por alternativas à poupança, principalmente entre jovens, diante de juros altos e maior preocupação com o futuro financeiro

O brasileiro, de um modo geral, ele começou a entender para além do investir no tradicional, a poupança. Há uma mudança social, educacional, que as pessoas acabam buscando novos fatores de investimento, novas formas de tentar garantir o seu retorno para frente, e principalmente quando a gente pega e olha o futuro, a gente vê mudanças previdenciárias também no Brasil, que foram importantes, e esses assuntos somados a juros mais elevados fazem com que as pessoas comecem a pensar em preparar a sua própria aposentadoria, e não depender tanto do poder público para isso.

Fabrício Voigt

Então a gente vê principalmente mais jovens que têm acesso maior à rede social, à informação, à tecnologia já começando a essa educação financeira de tentar aportar recursos e guardar na sua reserva para longo prazo. São fatores que acabam contribuindo para esse movimento de aumento de investimento de modo geral para além do óbvio que é a taxa de juros mais elevada. Fabrício, economista

