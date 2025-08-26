Topo

Notícias

Japonês de 102 anos bate recorde ao escalar o Monte Fuji

26/08/2025 06h19

Um japonês de 102 anos com uma doença cardíaca se tornou a pessoa mais velha a escalar o Monte Fuji, mas minimizou sua façanha. 

Kokichi Akuzawa, nascido em 1923, alcançou o topo da maior montanha do Japão após escalar uma montanha quase toda semana como parte de seu treinamento. 

A façanha, concretizada no início de agosto, foi reconhecida pelo Livro Guinness de Recordes.

"Eu sou seis anos mais velho do que da última vez que subi", declarou Akuzawa à AFP, em referência a sua escalada ao pico de 3.776 metros aos 96 anos.

"Estive lá e observei a vista muitas vezes, não foi nada especial", disse, minimizando a conquista. 

Além de ser um bom montanhista, este fazendeiro aposentado da região central de Gunma é voluntário em um centro de atendimento a idosos e ensina pintura.

A preparação para a escalada ao Monte Fuji ocorreu após ele tropeçar, em janeiro, quando subia uma montanha perto de sua casa. O idoso sofreu então herpes e foi hospitalizado por insuficiência cardíaca. 

Apesar da preocupação da família com seu estado físico, Akuzawa estava determinado a escalar, segundo contou sua filha Yukiko, de 75 anos. 

"A recuperação foi tão rápida que os médicos não conseguiam acreditar", disse Yukiko.

Para se preparar fisicamente, Akuzawa acordava cedo e caminhava durante uma hora. Também escalava montanhas quase todas as semanas. 

Akuzawa dividiu a escalada ao Monte Fuji em três dias e passou duas noites em abrigos, mas a altitude quase o obrigou a desistir. 

O montanhista centenário chegou ao topo com a ajuda de uma equipe, incluindo uma neta que é enfermeira, explicou Yukiko. 

Ao ser questionado se repetiria a aventura, Akuzawa foi categórico: "Não".

hih-aph/pst/es/avl/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Zema defende anistia a Bolsonaro para 'pacificar o Brasil'

Homem é preso após ofensas racistas a funcionária de supermercado em SP

Manifestantes em Israel pedem acordo sobre reféns antes de reunião de gabinete

Jennifer Lawrence receberá prêmio honorário no Festival de San Sebastián

Israelenses voltam às ruas e organizam ações para pedir fim da guerra em Gaza e volta de reféns

Japonês de 102 anos bate recorde ao escalar o Monte Fuji

Malafaia e a hipocrisia dos "cidadãos de bem"

Polícia liberta reféns em prisões da Guatemala

Alcaraz estreia com vitória tranquila no US Open

Homem que confessou matar mulheres é suspeito de assassinar companheiro

Barentsburg: como é a cidade russa que fica dentro do território da Otan?