Itamaraty diz que ofensas de ministro de Israel a Lula são 'inaceitáveis'

O Itamaraty chamou de "inaceitável" a postagem do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que acusa o presidente Lula (PT) de ser uma marionete do Irã.

O que aconteceu

Katz acusou Lula de ser "antissemita" após o governo ter deixado de lado uma iniciativa sobre o Holocausto. Ele postou uma imagem feita por inteligência artificial em que o presidente brasileiro é retratado como marionete de islâmicos, sendo manuseado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

O ministério chamou a postagem de "ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis". "Espera-se do sr. Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários."

A nota do Itamaraty focou nos ataques de Israel contra a Faixa de Gaza. "As operações militares israelenses em Gaza já resultaram na morte de 62.744 palestinos, dos quais um terço são mulheres e crianças, e em uma política de fome como arma de guerra imposta à população palestina", afirma o MRE (Ministério das Relações Exteriores).

A decisão de fazer parte da iniciativa de memória do Holocausto havia sido do governo de Jair Bolsonaro (PL). A irritação do governo de Israel foi ampliada depois de Brasília não conceder sua autorização para o envio de um novo embaixador de Tel Aviv, levando o governo de Benjamin Netanyahu a ter de desistir da nomeação.

O Itamaraty lembrou ainda que o país pode julgado por crimes de guerra. Em ação da África do Sul, apoiada pelo Brasil, a Corte Internacional de Justiça pode analisar possível violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio.