Israel 'rebaixa' relações diplomáticas com o Brasil; o que isso significa?

Israel anunciou ontem o "rebaixamento" das relações diplomáticas com o Brasil depois de o Itamaraty ignorar a indicação de um novo embaixador, o diplomata Gali Dagan.

"Após o Brasil, excepcionalmente, se abster de responder ao pedido de agrément [consentimento de um Estado para que um diplomata estrangeiro seja nomeado] do embaixador [Gali] Dagan, Israel retirou o pedido, e as relações entre os países agora são conduzidas em um nível diplomático inferior", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Israel publicado no jornal The Times os Israel.

Ainda que não signifique um rompimento formal, a atitude de Israel é vista por especialistas como um recado de insatisfação.

O que aconteceu

Rebaixamento diplomático não é rompimento, mas perda de prestígio. Para Pablo Victor Fontes, professor de relações internacionais da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), a medida "tem forte carga política, ainda que não implique rompimento formal". Segundo ele, o encarregado de negócios mantém a rotina burocrática, mas sem o peso para influenciar questões estratégicas.

Gesto é recado político de insatisfação. Uriã Fancelli, analista de política internacional e mestre em relações internacionais, afirma que a atitude de Israel "é uma maneira elegante de dizer 'não confiamos em vocês' sem bater a porta de vez". Ele lembra que quando a então presidente Dilma Rousseff recusou o nome do diplomata Dani Dayan em 2015, Israel congelou a embaixada em Brasília sob comando de um encarregado de negócios por quase um ano.

Impacto imediato não é comercial, mas político. Fontes explica que novos acordos tendem a ficar mais difíceis, e a insistência nesse nível inferior de diálogo reduz a margem de influência brasileira. Fancelli reforça que sem um embaixador, o Brasil perde um canal privilegiado para resolver entraves e impulsionar missões empresariais.

Espaço para reaproximação

Crises anteriores mostram chance de retomada. Fancelli lembra que, após a recusa de Dani Dayan em 2015, as relações voltaram a se aquecer nos governos seguintes. "Esse é um desgaste, uma crise diplomática, mas nos limites da normalidade. Mudanças políticas em Brasília ou em Tel Aviv podem abrir caminho para uma retomada", disse.

No curto prazo, tendência é de esfriamento. Fontes avalia que a decisão é reversível, mas a insistência no tom crítico por parte do governo brasileiro e o endurecimento de Netanyahu "reduzem a margem de manobra".

Crise será explorada na política interna. Para Fancelli, opositores de Lula devem usar o episódio como prova de isolamento externo, enquanto a base governista tende a reforçar o argumento de que o Brasil tem o direito de adotar posições próprias no cenário internacional.

Tensão crescente

Crise começou após fala de Lula sobre Holocausto. Em fevereiro de 2024, o presidente comparou a ofensiva israelense em Gaza ao Holocausto. A declaração levou o governo de Benjamin Netanyahu a declará-lo persona non grata e a convocar o embaixador de Israel em Brasília para consultas. O Itamaraty respondeu chamando de volta o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, o que evidenciou o aprofundamento da crise.

Museu do Holocausto ampliou o constrangimento. Poucos dias depois, o embaixador Meyer foi levado a uma "aula de história" em Jerusalém, em gesto interpretado como tentativa de repreensão pública. A cena ampliou o desgaste entre os dois governos e tornou a crise ainda mais visível.

Brasil deixou Tel Aviv sem embaixador. Em maio de 2024, Frederico Meyer foi designado para outro posto, em Genebra, e a embaixada passou a ser chefiada somente por encarregado de negócios. Para analistas, a decisão já representava um rebaixamento da relação bilateral, mesmo sem reconhecimento formal.

Recusas a embaixadores aprofundaram a crise. O primeiro desgaste veio com Yossi Shelley, ex-chefe de gabinete de Netanyahu e embaixador de Israel no Brasil entre 2017 e 2021, cuja volta a Brasília foi vetada pelo Itamaraty. Na sequência, o governo israelense indicou o diplomata de carreira Gali Dagan, mas o Brasil não respondeu ao pedido de agrément. O silêncio foi interpretado como recusa e levou Israel a anunciar o rebaixamento oficial das relações, no gesto mais duro até agora da crise.

Crise incluiu ataques pessoais a Lula. Ministros de Netanyahu chegaram a publicar montagens retratando o presidente como "marionete de islâmicos" e a acusá-lo de antissemitismo. A informação foi divulgada pela coluna de Jamil Chade. Para diplomatas, a soma desses episódios explica como o impasse chegou ao rebaixamento oficial das relações bilaterais.

Itamaraty condena ataque a hospital em Gaza. Na noite de ontem, o ministério divulgou nota sobre o bombardeio ao hospital Nasser, em Khan Younis, que deixou ao menos 20 mortos. O texto ressaltou que hospitais têm proteção especial pelo Direito Internacional Humanitário e que agressões desse tipo podem configurar crimes de guerra. "O governo brasileiro reitera seu apelo por cessar-fogo imediato e por investigações independentes que assegurem a responsabilização dos responsáveis", destacou o comunicado.