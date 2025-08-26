Topo

Israel diz que investigação sobre ataque a hospital em Gaza aponta que "câmera do Hamas" foi instalada na região

26/08/2025 13h15

(Reuters) - O Exército de Israel disse nesta terça-feira que uma investigação inicial sobre o ataque a um hospital de Gaza que matou cinco jornalistas determinou que as tropas haviam identificado uma câmera "posicionada pelo Hamas" na área para observar suas forças.

As forças israelenses atacaram o hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, na segunda-feira, matando pelo menos 20 pessoas, incluindo jornalistas que trabalhavam para a Reuters, a Associated Press, a Al Jazeera e outros veículos.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse no final da segunda-feira que Israel lamenta profundamente o que ele chamou de "trágico acidente".

